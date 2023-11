Suzano recebe secretário de Estado para 4ª edição do Encontro Empresarial

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, promove nesta quinta-feira (30/11) o “4º Encontro Empresarial” que contará com as presenças do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, da secretária executiva da pasta, Juliana Cardoso, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi. O evento começa às 8h30 na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano).

O objetivo do evento é aproximar a gestão pública, nas suas mais variadas esferas, com o setor produtivo da cidade a fim de oferecer oportunidade aos empresários para conhecerem melhor as metas e desafios da administração suzanense e, com isso, atrair mais investimentos para o município. A ideia é ainda ouvir e sentir as necessidades de quem empreende e formular políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento.

“Vai ser uma honra receber o secretário Jorge Lima e a secretária executiva do Desenvolvimento Econômico, Juliana Cardoso. Eles poderão sentir o enorme potencial que temos para investimentos e os ter presencialmente aqui fará com que o diálogo seja mais produtivo. Será um grande evento e tenho certeza que muitos empresários vão olhar com carinho para nossa cidade. Investimento é emprego e faz a nossa economia girar e esse é nosso grande objetivo”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

A expectativa é que 130 empresas e empresários participem do evento, promovendo a troca de ideias, criação de networking e a compreensão de dinâmicas com lideranças municipais. A pasta suzanense também abordará sobre projetos do Poder Executivo e uma exposição de artesanato também está programada para ocorrer.

“Queremos mostrar nossos projetos e tudo o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo para gerar empregos e atrair investidores para Suzano. Nossa cidade cresceu muito nesta gestão e isso se dá pelo trabalho incansável de todos. É importante que o governo do Estado tenha essa oportunidade para ver o que tem sido feito”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.