Suzano recebe visita do rei do principal grupo étnico angolano

No Brasil até o mês de novembro, o rei deve passar por outras cidades e estados do Brasil, buscando resgatar os vínculos históricos com o Brasil.

Após uma solenidade, realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, Tchongolola teve um encontro com os povos originários residentes em Suzano no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Além disso, ele conheceu o Casarão da Memória, as crianças da Escola Municipal Antônio Marques Figueira e o Parque Max Feffer.

Explicando sua visita a Suzano, o rei falou sobre aprender culturas diferentes. “Meu principal motivo é a interação cultural, aprendermos um pouco sobre a cultura, gastronomia, educação e outras técnicas dessa cidade para levarmos para o nosso reino, na Angola. Acredito que nesse intercâmbio, cada um vai roubar um pouco das técnicas culturais do outro”.

Além disso, ele contou como conheceu Suzano e qual a sua impressão da cidade. “Conheci a cidade pela internet. Tudo aquilo que fui informado e que li sobre Suzano, é o que estou a ver. Não resta nenhuma dúvida: a cidade de Suzano continua a resgatar e engrandecer os valores culturais, isso foi visível aqui. Aqui a cultura está muito bem abraçada”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi falou sobre a vinda do rei à cidade. “A majestade esteve aqui conosco para reforçar os laços culturais, reforçar a história dos ancestrais que vieram do outro continente, atravessaram o mar e fizeram parte da história do Brasil e de Suzano. Fico muito feliz com esse fato histórico. Tinha várias cidades e ele escolheu Suzano como um dos municípios a visitar. Muito feliz que pude ter uma conversa privada com vossa majestade, para que possamos ter parcerias, principalmente na área cultural”.

Ashiuchi comentou sobre o convite de ir a Angola. “É muito bom quando recebemos um convite de forma espontânea de uma pessoa tão importante, que comanda um reino. Uma figura super importante dentro da cultura angolana convidando nós como forma de retribuição ao carinho, ao respeito e a alegria que o povo suzanense está recebendo ele”.

A solenidade contou com diversas autoridades: o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi; o vereador Artur Takayama; o vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto; o chefe de gabinete e secretário de Secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo; a secretária de Administração, Cintia Lira; o secretário de Saúde, Pedro Ishi; o secretário de Governo, Alex Santos; o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, José Serafim.

