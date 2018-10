Suzano receberá ato contra sujeira nas eleições

Os suzanenses e a população de todo o País terão neste domingo (7) a importante tarefa de decidir em quem irão escolher para representá-los nos próximos quatro anos. A chegada de mais uma eleição, porém, traz uma velha prática da política brasileira: papéis (santinhos) com o número e o nome de candidatos são jogados à beira de colégios eleitorais, com a pretensão de atrair ou incentivar eleitores a escolherem-nos. Mas, um grupo de jovens da cidade busca reduzir esse impacto e engajar a população ao voto consciente.

A página 'Um Suzanense' e o movimento Missão Jovem lançaram evento no facebook 'Varrendo a Sujeira da Política', o qual convoca suzanenses a aderirem à varrição, em frente à escola Marques Figueira, no Centro. Também lançam desafio à população para outras aderirem ao movimento

Douglas Pena é um dos idealizadores do movimento. Ele diz que a ideia surgiu de uma conversa com o amigo Mikael Batista. O bate-papo abordou as atitudes de políticos brasileiros, principalmente neste período eleitoral. Segundo ele, as velhas práticas expõem a necessidade de uma renovação emergencial. "A gente estava conversando sobre política. Abordamos a questão dessa sujeira praticada e como nossas residências ficam. Foi aí que decidimos fazer algo", disse.

A ideia, porém, é embasada em três propósitos: expor a prática velha e ultrapassada dos políticos, limpa a cidade e, por fim, conscientizar as pessoas. Pena conta que varrer em frente à escola tem a premissa de que o eleitor vote não será influenciado a escolher seu candidato, em razão da grande quantidade de papéis jogados na rua.