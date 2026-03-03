Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Cultura

Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo

Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi sediará os encontros do programa em abril; interessados podem se inscrever até o dia 8 de março para curso gratuito de gestão de carreira

03 março 2026 - 17h59Por da Reportagem Local
Suzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingoSuzano receberá evento estadual 'CultSP Pro' e inscrições seguem abertas até domingo - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Suzano irá receber, entre os dias 6 e 29 de abril, o curso gratuito “Gestão de carreira para profissionais autônomos das áreas cultural e criativas”, por meio do programa estadual “CultSP Pro – Escolas de Profissionais da Cultura”. A formação será realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), sempre às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 8 (domingo) e devem ser feitas pelo site cultsppro.org.br. Ao todo, foram colocadas 20 vagas à disposição.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativa, juntamente com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização social responsável pela execução e administração de programas culturais, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Suzano, e tem como foco a formação e a qualificação de profissionais do setor cultural e criativo.

Voltado a profissionais autônomos, como freelancers, artistas, produtores e designers, o curso visa capacitar os participantes a gerirem suas carreiras com visão estratégica, dominando ferramentas de gestão, precificação, marketing pessoal e organização jurídica. Ao final da formação, os participantes receberão certificado de conclusão.

As aulas ocorrerão nos dias 6, 8, 13, 15, 22, 27 e 29 de abril, sob orientação do professor Adriano José, formado em Gestão e Organização de Eventos pela Universidade Anhembi Morumbi. Com ampla experiência na área cultural, atuou entre 2001 e 2010 na ONG Ação Educativa como gerente do espaço de eventos, coordenando projetos ligados à literatura, música, como hip-hop, samba e graffiti. Desde 2014 é coordenador de programação do evento “Estéticas das Periferias” e, desde 2005, integra a equipe da Feira Preta, com atuação em produção executiva, curadoria e relações institucionais.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o programa representa um avanço na estruturação da cadeia cultural do município. “Quando falamos em gestão de carreira, estamos falando de dar ferramentas reais para que artistas e produtores consigam se manter no mercado, acessar editais, organizar seus projetos e profissionalizar sua atuação. Esse tipo de formação fortalece todo o ecossistema cultural da cidade”, destacou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da articulação com o governo estadual para ampliar oportunidades em Suzano. “Essa parceria permite que a cidade receba um programa estadual de qualificação sem custo para os participantes. Estamos criando caminhos para que nossos talentos tenham mais preparo e competitividade, gerando desenvolvimento para o setor cultural”, afirmou.

