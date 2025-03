Suzano receberá R$ 598 milhões de investimento para coleta e tratamento de esgoto

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estiveram juntas na tarde desta quinta-feira (27/03) para oficializar o novo plano de ações da empresa para a cidade, que contará com investimentos da ordem de R$ 598 milhões até 2029 para universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Desse total, R$ 117 milhões já começaram a ser alocados nos serviços que estão em andamento, por meio do programa “Integra Tietê”.

Durante o encontro, realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, foi destacado que as obras estruturantes previstas para os próximos anos garantirão melhoria da qualidade de vida para 116 mil moradores, já que as intervenções deverão alcançar 27.426 domicílios de 31 bairros. O trabalho prevê serviços em 38 estações elevatórias e obras lineares em 92 quilômetros de extensão.

O evento que celebrou o novo ciclo de atividades relacionadas ao saneamento básico contou com a participação do prefeito Pedro Ishi, do vice-presidente da Câmara, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, além de secretários municipais, de vereadores e de gestores da Sabesp, que apresentaram os detalhes sobre o trabalho que será desenvolvido nos quatro cantos da cidade, cujo impacto também beneficiará os corpos d’água do município, incluindo os rios Jaguari, Guaió, Una e Tietê.

Entre as localidades contempladas, podem ser citados os bairros Cidade Boa Vista, Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Jardim São José, Jardim Varan, Sesc, Vila Theodoro, Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo, Jardim Saúde, Jardim Vitória, Parque Maria Helena, Vila Aparecida, Vila Maria de Maggi, centro, Cidade Edson, Fazenda Aya, Jardim Colorado, Jardim do Bosque, Jardim Leblon, Jardim Monte Sion, Jardim Natal, Jardim Altos de Suzano, Residencial Samambaia, Vila Amorim, Vila Aparecida, Vila Cabrera, Vila Figueira, e Vila Urupês.

O diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp, Roberval Tavares, destacou as transformações sociais que acontecerão a partir da implantação deste conjunto de serviços. “Levar saneamento é cuidar de gente e, por isso, os benefícios que o saneamento traz não têm preço. Todos esses investimentos terão reflexo direto na saúde da população e a cidade verá menos demanda nos postos das localidades que serão contempladas”, ressaltou Tavares.

O diretor de Gestão de Empreendimentos de Esgoto da Região Metropolitana de São Paulo, Guilherme Paixão, enalteceu a parceria com a Prefeitura de Suzano para os avanços nas tratativas que viabilizarão todas essas obras. “Estamos trabalhando em sinergia com as equipes da administração municipal para transformar a realidade das pessoas. Viemos aqui para reforçar nosso compromisso com as obras anunciadas e o prazo que foi estabelecido”, afirmou o diretor.

Por sua vez, Pedro Ishi falou em momento histórico para resumir o anúncio feito nesta quinta-feira. “Teremos um dos maiores investimentos da história de Suzano, que tem muita relação com a forma como está sendo desenvolvido o nosso trabalho. Temos tido êxito na agilidade dos processos administrativos que dão condição à Sabesp para elaborar um plano de ação nos bairros. Também temos ganhado força por meio da plataforma de georreferenciamento GeoSuzano, que têm contribuído para a simplificação das questões burocráticas. Por isso, Suzano está colhendo frutos de tudo que está sendo realizado pela gestão pública”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Por parte da administração municipal participaram os secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de Meio Ambiente, André Chiang. Pelo Poder Legislativo marcaram presença os vereadores José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Rogério Castilho; e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame.

Pela Sabesp também estiveram no Cineteatro, o gerente de Operações, Alexandre Domingues Marques; a gerente de Manutenção - Leste, Elis Regina de Jesus; o gerente comercial, Leonard de Almeida; a gerente de Relações Contratuais, Dirlene Gomes; a gerente de Manutenção do polo de Suzano, Jocelma Gonçalves; o engenheiro da Diretoria de Operações - Leste, Eder Nunes; e a gerente comercial do Alto Tietê, Caroline Pereira Carvalho.