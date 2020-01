Suzano recolhe 120 toneladas de lixo de 300 bueiros em duas semanas

A Prefeitura de Suzano recolheu mais de 120 toneladas de detritos de 300 bocas de lobo espalhadas pela cidade nas últimas duas semanas. As equipes de manutenção atuaram no Jardim Nazareth e agora se concentram no Jardim Belém.

Outra equipe realizou os serviços na região de Palmeiras. Neste momento, ela atua na limpeza do Ribeirão do Una. Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade, os detritos foram retirados do sistema de drenagem de águas pluviais (bueiros e tubulações).

Durante a limpeza dos bueiros, as equipes de manutenção encontraram diversos itens, sendo, em sua maioria, garrafas Pet, sacolas plásticas, latas de alumínio e outros recicláveis. Quando a limpeza ocorreu em córregos e valas, a pasta retirou peças de carros e móveis, como sofás, cadeiras e colchões, por exemplo.

Para a limpeza dos bueiros, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos utiliza de serviços manuais, com auxílio de um caminhão hidrovácuo.

Os serviços acontecem sem interrupção desde o último dia 23 de dezembro, quando fortes chuvas atingiram todo o Alto Tietê. Segundo a administração municipal, foram registrados 90 milímetros de chuvas em apenas 12 horas - quase metade da quantidade esperada para todo o mês de dezembro em Suzano.

Na ocasião, muitas famílias sofreram com a água invadindo as casas, e até um carro caiu na Marginal do Rio Una. Um homem salvou duas pessoas, em acontecimento que ganhou repercussão na mídia.

Limpeza

Os serviços de limpeza complementam os trabalhos preventivos contra enchentes realizados ao longo de 2019. No entanto, a prefeitura ligou uma espécie de "alerta máximo" com as chuvas que a cidade recebeu durante a antevéspera do último Natal.

"A quantidade de chuva em 23 de dezembro foi tão grande que exigiu comprometimento total das equipes, desde aquela data até o momento", diz, em nota.

Cuidados

A Prefeitura encontrou diversos tipos de materiais durante as limpezas, inclusive alguns fabricados com plástico.

Pelo que foi encontrado nos serviços, a secretaria fez um apelo à população: que não descarte lixo e inservíveis em ruas, terrenos ou córregos, porque são estes detritos que bloqueiam a vazão da água e causam enchentes, comprometendo a drenagem das águas pluviais quando há grande quantidade de pluviosidade em um período curto.

Como denunciar

Caso algum munícipe identifique o descarte irregular de lixo, ele deve realizar uma denúncia junto à Fiscalização de Posturas da cidade pelo telefone 4745-2046, ou ainda, com a Guarda Civil Municipal (GCM). Neste caso, o número é o 153.