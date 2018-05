Suzano reduz manutenção na cidade para poupar combustível

Por conta da grave dos caminhoneiros contra o aumento do diesel, que afetou também o Alto Tietê, o serviço de manutenção de vias e serviços urbanos da cidade foi reduzido para poupar combustível. De acordo com a Prefeitura de Suzano, por enquanto, nenhum outro serviço público da cidade foi afetado.

A Secretaria Municipal de Saúde está supervisionando as entregas de insumos e remédios para todas as unidades de saúde, entre elas, Hospitais, Pronto Socorros (PS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Até o momento, as entregas seguem normais.

A merenda escolar e o transporte dos alunos também não foram afetados. A distribuição de alimentos e o transporte escolar seguem normais. A Secretaria Municipal de Educação está elaborando um plano de ação para enfrentar a situação caso a diminuição na oferta de combustíveis continue.

Greve

A greve dos caminhoneiros está no quarto dia consecutivo de manifestações em 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal. As manifestações são contrárias à política de aumento da Petrobras e preço elevado do combustível.