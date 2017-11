Suzano reestrutura Centro de Diagnóstico e zera fila de exames

A Prefeitura de Suzano vem reestruturando o Centro de Diagnóstico, localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Casa Branca. Com a aquisição de novos equipamentos de última geração, a administração municipal zerou a fila de espera por exames laboratoriais. Isso significa que, com a coleta imediata (de sangue, urina ou fezes) em qualquer um dos 22 postos de saúde, o paciente consegue o resultado do procedimento em até dois dias.

Essa eficiência é responsável por atender uma demanda de 10 mil pessoas por mês, que representa aproximadamente 100 mil exames a cada 30 dias. Na última semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), acompanhado do vice-prefeito Walmir Pinto, do secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, e dos vereadores Edirlei Junio Reis (PSD), Rogério Gomes do Nascimento (PRP) e José Silva de Oliveira (PMDB), vistoriou as instalações da unidade, que passou recentemente por reforma e recebeu novos equipamentos das áreas de hematologia, imunologia e bioquímica.

“A Saúde de Suzano está avançando. Com a aquisição desses equipamentos, damos mais agilidade ao processo de análise laboratorial. Isso significa que o paciente, após o pedido do exame, terá seu retorno adiantado pela rapidez nesse processo. Tudo isso graças ao novo ritmo implantado por esta gestão, que não mediu esforços para garantir a compra de novas máquinas especializadas nesse trabalho, além de toda a recuperação da infraestrutura da UBS da Casa Branca”, argumentou o prefeito.

As mudanças zeram a fila de espera. Com o pedido feito, em qualquer unidade de saúde, o munícipe não enfrenta mais filas para agendamento de coleta, nem espera semanas para ter o resultado em mãos. “Antes, podíamos observar, nos postos de saúde, filas em plena madrugada para marcar exames. Com bastante planejamento e trabalho, estamos mudando esse procedimento para que o médico faça o pedido, o paciente colete o material imediatamente no horário estipulado pela unidade e, em seguida, as amostras já vão para o laboratório para análise e emissão do resultado ao paciente na mesma semana”, detalhou Guillaumon.