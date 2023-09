Suzano reforça ações para morador em situação de rua

Suzano tem, aproximadamente, 200 pessoas em situação de rua, de acordo com a estimativa da Prefeitura. Porém, o número pode variar, já que “se trata de uma população flutuante”, segundo explicação da administração.

A Prefeitura faz trabalhos de acolhimento para essas pessoas em situação de rua. “O acolhimento ocorre, principalmente, a partir de demanda espontânea, ou seja, quando este público busca o serviço”.

No entanto, também é realizada por meio de abordagens do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). “Nessas abordagens são oferecidos acolhimento, serviços de saúde, reinserção social, capacitação profissional e recâmbio para suas cidades de origem, caso seja do interesse dessas pessoas e também se houver parentes que as recebam”. A administração conta que, quando a oferta não é aceita e o momento é de frio, são entregues mantas às pessoas.

As pessoas em situação de rua têm, atualmente, 80 vagas à disposição em dois locais: no Centro Social Bom Samaritano, localizado na rua General José Galetti, 12, no Jardim Nazareth, que é administrado pela Cáritas Suzano; e no imóvel do antigo Restaurante Popular, que fica na rua Dr. Felício de Camargo, 630, no Centro, sendo administrado pela Casa Madre Teresa de Calcutá, da Associação Emaús.

A Prefeitura explica que nesses dois locais são oferecidos: banho, alimentação, acolhimento para pernoite e orientação. A pessoa pode ficar nos locais pelo tempo em que achar necessário. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social tem a possibilidade de aumentar a quantidade de vagas nos dois serviços de acolhimento conforme a demanda.