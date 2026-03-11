Suzano reforça ações para segurança no tratamento de dados durante capacitação do Condemat+

Suzano está mobilizada para reforçar as ações voltadas à proteção de dados no setor público, com o objetivo de garantir privacidade, transparência e segurança no tratamento das informações dos cidadãos. O cuidado com esse trabalho motivou o prefeito Pedro Ishi a participar, na manhã desta quarta-feira (11/03), de uma discussão sobre essa temática durante evento organizado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e região (Condemat+) no centro de Mogi das Cruzes.

Na condição de vice-presidente do Condemat+, o chefe do Poder Executivo suzanense representou o presidente do bloco, Luís Camargo, que é prefeito da cidade de Arujá.

O encontro reforçou junto aos presentes a aplicação da Lei Federal nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na realidade da administração pública, e contou com uma palestra intitulada “Proteção de Dados na Prática para o Setor Público”, do advogado Calza Neto, que foi promovida pela Câmara Técnica de Gestão Pública, liderada pela secretária de Assuntos Jurídicos de Santa Isabel, Noely Costa. Também esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Mogi das Cruzes, Sadao Sakai.

Ao longo da atividade, houve orientações quanto aos riscos e boas práticas para avançar na governança, buscando aprimorar processos de gestão e proteger os dados presentes nos registros dos órgãos públicos. Conforme foi demonstrado, a LGPD estabelece responsabilidades legais e administrativas para o tratamento dessas informações. Assim, a correta gestão de dados fortalece a transparência, a confiança da população, a segurança jurídica dos gestores e servidores e a qualidade dos serviços públicos.

Todas as atividades relacionadas à segurança da informação, como a que foi realizada nesta quarta-feira, qualificam os servidores para a implementação de medidas técnicas e administrativas que evitam acessos não autorizados e vazamentos, reconhecendo riscos, gerenciando incidentes e adotando condutas seguras no dia a dia.

O prefeito destacou a importância de manter os gestores conectados para o aprimoramento dos processos relacionados à lei. “Estamos alinhados às determinações da LGPD e seguimos atentos a todas as discussões em torno deste tema, que é fundamental para a preservação das informações relacionadas aos cidadãos. Tratamos essa questão com todo o cuidado devido”, ressaltou Pedro Ishi.