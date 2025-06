Suzano reforça atenção com meio ambiente por meio de programas

Nesta quinta-feira (05/06), data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, Suzano celebra as iniciativas voltadas à qualidade da vivência urbana no contexto ambiental com os instrumentos de curto, médio e longo prazo que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Vale destacar, nesse aspecto, os planos que são voltados à redução de ilhas de calor e para aumento das áreas livres e verdes, desenvolvidas em parceria a Universidade Presbiteriana Mackenzie, assim como os programas “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que foram lançados em abril deste ano.

Em relação aos planos, o objetivo tem sido mapear a cidade sob a lógica das áreas mais vulneráveis em razão da deficiência de espécies arbóreas (vegetação), permitindo que a administração municipal possa identificar os bairros mais quentes, que poderão receber ações de controle das altas temperaturas pela presença de novas árvores.

Os estudos têm como premissa a formulação de estratégias de ocupação de espaços de lazer. Uma das propostas inseridas neste contexto é o trabalho intitulado “O que tem atrás desse muro?”, que tem o objetivo de requalificar três espaços da cidade localizados nas imediações das Escolas Municipais Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém. Alunos e professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie participaram do processo de elaboração dos projetos.

Outro ponto é a manutenção ou mesmo aumento da vegetação na região sul, garantindo a absorção de água e umidificação do solo. Por fim, outra recomendação foi a busca pela naturalização da Área de Preservação Permanente (APP) anexa ao Ribeirão Chico da Vargem, para promover uma maior umidificação do ar na área urbanizada e não vegetada, considerando também a direção dos ventos juntamente com a criação de novos espaços de natureza que possam compor uma infraestrutura verde (IEV) para Suzano.

Em linhas gerais, as avaliações trouxeram um conjunto de recomendações de maior e menor complexidade para serem estudadas e implantadas no presente e no futuro. O objetivo geral é dar subsídios para estruturação de políticas públicas para o controle do clima urbano e qualidade do ar, tendo em vista a revisão do plano diretor baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que norteará a formação da Agenda 2030 e o centenário do município, em 2049. Assim, Suzano poderá ter uma paisagem urbana que promova mais saúde e qualidade ambiental.

Os planos voltados à melhoria do meio ambiente estão relacionados ao lançamento dos programas “Bairros + Completos” e “Suzano Mais Praças”, que foram realizados em 28 de abril, integrando o conjunto de ações que tem colocado Suzano no trilho do desenvolvimento sustentável. As bases que deram origem às duas iniciativas estão alinhadas ao conceito de “Cidade Saudável”, que preconiza uma gestão pública voltada à melhoria da qualidade da vida da população, com serviços municipais descentralizados, áreas verdes de lazer em toda a cidade e deslocamentos reduzidos.