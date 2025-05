Suzano reforça combate ao descarte irregular no Jardim Revista

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, e o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, estiveram na manhã desta terça-feira (27/05) na rua Cumbica, no Jardim Revista, para vistoriar um ponto recorrente de descarte irregular de resíduos e providenciar a retirada de 6,55 toneladas de materiais. A via sofre com o acúmulo de lixo e entulho, o que compromete o sistema de drenagem local e representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações para combater os chamados pontos viciados de descarte, que afetam diversos bairros do município. O vereador Leandro Alves reforçou o alerta. “Estamos juntos nessa missão. O descarte correto é responsabilidade de todos e quem age contra o bem-estar da cidade será responsabilizado”, disse.

Durante a vistoria, o secretário destacou que o descarte irregular é crime e que ações de fiscalização estão sendo intensificadas em toda a cidade. “Além de degradar o meio ambiente, o lixo acumulado dificulta o escoamento da água e pode provocar enchentes, proliferação de vetores e outros danos à população. Estamos monitorando esses locais e identificando os infratores com o apoio da fiscalização ambiental e da comunidade”, afirmou André Chiang, reforçando o apoio do prefeito Pedro Ishi à causa.

A população pode contribuir denunciando casos de descarte irregular de forma segura e anônima por meio da Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. Além das ações de fiscalização, a Prefeitura de Suzano disponibiliza o serviço de Cata-Treco, responsável por recolher gratuitamente objetos inservíveis, como móveis antigos, eletrodomésticos e materiais recicláveis. O atendimento é feito com base em um cronograma planejado pela Secretaria Municipal de Governo e contempla tanto demandas previamente registradas quanto novos pedidos. Para solicitar o serviço, os moradores devem enviar mensagem pelo WhatsApp (11) 94555-3867, canal exclusivo para agendamento.

A cidade também conta com quatro ecopontos municipais para o descarte correto de resíduos. As unidades estão localizadas no Parque Maria Helena (rua Antônio Francisco dos Santos, 186), na Marginal do Una (rua Afonso Nícola Redondo, s/n – Vila Figueira), no Jardim Dona Benta (estrada Takashi Kobata, 183) e no Boa Vista (rua Vitor Miguelino, 553). Todos os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, recebendo entulho, recicláveis, móveis velhos e outros materiais inservíveis.