Cidades

Suzano reforça compromisso com a educação regional em encontro do Condemat+

reunião foi conduzida pela coordenadora da Câmara Técnica

29 agosto 2025 - 09h20Por Da Reportagem Local
Renata participou de encontro da Câmara TécnicaRenata participou de encontro da Câmara Técnica - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila, participou na manhã desta quinta-feira (28/08) de mais um encontro da Câmara Técnica de Educação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) com representantes das redes municipais da região para alinhamento de políticas públicas, troca de experiências e fortalecimento das ações conjuntas.

A reunião foi conduzida pela coordenadora da Câmara Técnica, Silvana Nascimento, que também responde como secretária de Educação de Biritiba Mirim. Entre os principais temas abordados estiveram os desafios comuns enfrentados pelos municípios na área da Educação, estratégias regionais de formação docente, indicadores de qualidade do ensino e perspectivas de cooperação técnica entre os entes consorciados.

Para Renata Priscila, o espaço de diálogo proporcionado pelo consórcio é essencial para a construção de uma educação pública mais estratégica e eficiente. “Seguimos firmes com o propósito de promover uma educação de qualidade, conectada aos desafios da nossa região e voltada à transformação social. A potência da educação está justamente nisso: no trabalho colaborativo, no planejamento em rede e no compromisso com cada aluno”, afirmou.

O encontro ocorreu na sede do consórcio, em Mogi das Cruzes, e contou com a presença de representantes das secretarias de Educação dos municípios que integram o Condemat+. 

A pasta de Suzano está localizada no Centro Unificado de Serviços, na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4744-8900.

