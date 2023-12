Suzano reforça compromisso com a responsabilidade social e celebra resultados das ações voluntárias

No dia 5 de dezembro, celebra-se o Dia Internacional do Voluntário, uma data que reconhece o trabalho e a dedicação de milhões de pessoas que doam seu tempo e suas habilidades para causas sociais, ambientais e humanitárias. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, busca fomentar o trabalho voluntário e o protagonismo social entre seus(suas) colaboradores(as), familiares, prestadores(as) de serviço e parceiros(as) por meio do Programa Voluntariar que, em mais 20 anos de existência, estimula iniciativas voltadas para educação, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão.

O voluntariado é uma forma de exercer a cidadania, de promover a solidariedade e de contribuir para o desenvolvimento sustentável. Na Suzano, há um direcionador de cultura que diz: “Só é bom para nós se for bom para o mundo”, alinhado a esta afirmação, nos últimos cinco anos, no Brasil, mais de 10.500 voluntários(as) estiveram engajados(as) em iniciativas da companhia, com 49.825 horas voluntárias totais, beneficiando cerca de 114 mil pessoas diretas e indiretas por suas ações.

Na região de Suzano (SP), nos últimos cinco anos, cerca de 3.000 pessoas foram beneficiadas pelos projetos realizados pela companhia, envolvendo mais de 1.000 voluntários(as). Em 2023, a empresa contou com mais de 260 pessoas voluntárias, que atuaram em iniciativas como: Programa Formare, desenvolvido em parceria com a Fundação Iochpe - com o objetivo de capacitar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho e conta com a participação de colaboradores(as), seus familiares e prestadores(as) de serviço, que atuam como voluntários(as) e compartilham seus conhecimentos com os(as) jovens.

Desde 2005, na região de Suzano, mais de 280 jovens foram formados(as) pelo programa, desses 63% estão inseridos(as) no mercado de trabalho e 55% inseridos(as) na própria companhia. Além do Formare, aconteceu no primeiro semestre de 2023 o plantio de árvores em parceria com a Prefeitura de Suzano no Parque Max Feffer, com a participação de mais de 100 pessoas voluntárias, entre colaboradores(as), prestadores(as) de serviço, familiares e parceiros(as).

Outra iniciativa de voluntariado desenvolvida pela empresa para fomentar a solidariedade e o amor ao próximo é a Campanha Amigos(as) da Vida que impulsiona voluntários(as) a prática de doação de sangue, desenvolvida para celebrar o Dia Internacional do Doador de Sangue.

Além disso, temos também o programa Contribuindo Para o Futuro, em parceria com o Instituto Joule, que tem o objetivo de potencializar a atuação voluntária de Trainees Suzano, que atuam prestando mentoria on-line de carreira para pessoas universitárias priorizando o compromisso de beneficiar um público alinhado com a estratégia da companhia de diversidade, equidade e inclusão. Nesse programa, 53% das pessoas atendidas nos dois últimos anos estão atuando no mercado de trabalho durante e/ou após a mentoria e, em 2023, aconteceu a 3ª edição da iniciativa contando com participação de 31 trainees de diversas unidades da empresa, impactando 31 pessoas de diversas regiões do País.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br