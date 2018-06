Suzano reforça fiscalização e estuda balanças manuais para caminhões

A Prefeitura de Suzano estuda o uso de balanças manuais para aprimorar a fiscalização dos caminhões de carga que transitam pela cidade. Atualmente a fiscalização de veículos de carga é feita, de forma manual, por agentes de trânsito.

"As vias de circulação de caminhões possuem placas indicativas do peso máximo permitido e os agentes fazem a conferência no valor da tara indicado na carroceria dos caminhões", detalha a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Recentemente, o vereador Jaime Siunte (PTB), que assume a cadeira na Câmara de Suzano no lugar do vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, se manifestou na Tribuna Livre sobre a necessidade da administração municipal adquirir uma balança móvel para fiscalizar o peso dos caminhões que transitam pela cidade.

Balança fixa

Mesmo com a possibilidade de implantação das balanças manuais, a Prefeitura descartou a construção de balanças fixas, por questões orçamentárias e limitações de espaço.

Transporte

De acordo com a pasta de transporte, o horário de circulação de caminhões na área central é restrito. Os veículos pesados são proibidos de trafegar pelo quadrilátero central entre 7 e 21 horas. "A multa para quem desrespeitar a determinação é de R$ 130,16 e inclusão de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor", informa.

Região central