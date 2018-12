Suzano reforça orientações no trânsito com mais 30 agentes

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que a fiscalização e orientação aos motoristas será intensificada para garantir a fluidez, sobretudo na área central para que haja melhor mobilidade de veículos e pedestres. Para este período serão alocadas quatro equipes - duas diurnas e duas noturnas, que totalizam 30 agentes.

A princípio não está prevista nenhuma alteração no trânsito - as equipes vão avaliar as situações isoladas e definir qualquer alteração pontual que seja necessária.

Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos terão esse ano, o famoso ônibus decorado do Natal. Serão dois ônibus decorados circulando em Suzano, um em Poá e um em Ferraz. Os veículos estarão decorados com fitas iluminadas por Led. Os últimos reparos serão feitos até o fim dessa semana para ser finalizado na semana que vem.

"A data exata será uma surpresa para a população. Os ônibus estarão sendo organizados para circularem até que os veículos enfeitados atendam todos os bairros", informa a empresa responsável pelo transporte coletivo nessas cidades, a Radial Transportes.

Além disso, as três cidades da região podem receber apoio na frota, caso a demanda no fim de ano aumente.

"Estamos atentos às necessidades da população, a princípio a agenda seguirá com o número de carros normal, se houver aumento da demanda no período de festas será observado e aumentado de acordo com cada região, por isso não há como prever o número exato", explica.

Atualmente, a Radial conta com uma frota de mais de 400 veículos que atendem as linhas municipais de Poá, Ferraz e Suzano e também algumas linhas intermunicipais.

O horário dos ônibus será normal na véspera (24 e 31 de dezembro). Já nos feriados (25 de dezembro e 1 de janeiro) as frotas seguem a agenda de domingo.