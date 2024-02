Suzano reforça orientações sobre ISTs e intensifica oferta de autotestes

O Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) de Suzano reforçou as orientações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e intensificou a oferta de autotestes e insumos disponíveis para prevenção neste período de Carnaval, que começa neste sábado (10/02) e segue até terça-feira (13/02). A unidade também tem fortalecido o trabalho mediante parcerias para conscientizar as pessoas sobre a temática e a distribuição de autotestes de HIV.

Há uma preocupação com este período de folia e, por conta disso, o serviço, que é referência para casos de ISTs, recomenda que o público mais vulnerável ao risco de contrair HIV procure realizar o autoteste. Para isso, basta comparecer na unidade para retirar o material e os insumos de prevenção, como os preservativos, que também podem ser retirados em todos os 24 postos de saúde. Por sua vez, o autoteste é retirado exclusivamente no SAE/CTA.

Uma pessoa pode retirar até cinco unidades, sendo uma para ela e as demais para seus parceiros. O exame é realizado com amostra de saliva e é acompanhado de uma bula autoexplicativa. O método serve como uma triagem para HIV e, no caso de resultado reagente, é necessário procurar o serviço para realizar testagem rápida para confirmação.

A coordenadora do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Suzano, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, recomendou que os interessados busquem o serviço caso tenham feito relações sexuais desprotegidas. Ela lembrou ainda que, caso a exposição ao risco tenha ocorrido há menos de 72 horas, é necessário procurar pela Profilaxia Pós-Exposição (PEP) no SAE/CTA, de segunda a sexta-feira, ou no Pronto-Socorro Municipal, no horário pós-expediente, aos finais de semana e feriados.

Além disso, a coordenadora também pediu atenção às campanhas realizadas para promover uma relação segura. “Os alertas servem justamente para as pessoas ficarem cientes de que é muito importante se proteger, principalmente em relações com desconhecidos. Todo o cuidado é pouco”, ressaltou.

O SAE/CTA também reforçou suas parcerias, buscando principalmente com grupos e coletivos que atuam com as populações mais vulneráveis ao HIV, jovens e público LGBTQIAPN+. No momento, há uma ação conjunta com o Coletivo Megê, que trabalha com a temática da prevenção nas escolas e em comunidades levando itens de prevenção e informações.

Há ainda uma parceria com a Frente LGBT de Suzano, disponibilizando preservativos para esse público e colaborando com o Cantinho da Prevenção e alguns eventos que eles organizam. Em 2023, as equipes estiveram presentes na 2ª Parada LGBT de Suzano e, na segunda-feira (12/02), o serviço distribuirá insumos no bloco de Carnaval “Saia da Frente”.

Outra parceria do SAE/CTA é com o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), com a realização de palestras e campanhas de testagem para quem integra a frente de trabalho. Já com a Radial Transportes, o trabalho visa disponibilizar insumos no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria.

Micheli lembrou que essas iniciativas favorecem a informação e aumentam o raio de conscientização da população. “Quanto mais pessoas participarem, mais essa informação será disseminada. Buscamos estar em todos os pontos possíveis e quem quiser promover uma parceria conosco, pode nos procurar que teremos a maior satisfação em ajudar a conscientizar a população sobre as ISTs”, completou a coordenadora.

Por fim, o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, enalteceu o trabalho do SAE/CTA e reforçou que este é um importante momento para tirar dúvidas sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis. “As equipes trabalham arduamente para informar a população. Sabemos que a procura aumenta neste período justamente porque muitas pessoas, infelizmente, se descuidam, por isso pedimos que as dúvidas sejam sanadas para que o Carnaval possa ser mais tranquilo para todos”, finalizou o chefe da pasta.

Para testagem rápida e aconselhamento, basta comparecer no serviço. Não é necessário agendamento e o horário de atendimento é das 8 às 15 horas de segunda a quinta-feira, e das 8 horas ao meio-dia na sexta-feira. O SAE/CTA está localizado na rua Otávio Miguel da Silva, 323, no bairro Parque Suzano.