Suzano reforça segurança com 56 novos guardas municipais e Ronda Ostensiva com 8 motos

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), apresentou 56 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e o novo agrupamento Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), oficializou mudanças no comando da corporação e anunciou que será construída uma Base de Segurança Integrada (BSI) no coreto da Praça João Pessoa. De acordo com o chefe do Poder Executivo, as ações são para reforçar a segurança na cidade. A solenidade aconteceu ontem de manhã no Paço Municipal.

Dos 56 novos guardas apresentados, 12 deles vão compor a Romo, que vai contar com 14 agentes e oito motos. O restante será distribuído para a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Canil e para o Centro de Segurança Integrada (CSI).

Outro destaque durante as apresentações foi a troca de comando da GCM. Rosemary Caxito se tornou a primeira mulher a assumir o comando da corporação na história. “Fico muito emocionada pela confiança do prefeito no meu trabalho. Venho galgando degraus desde 2010. E o prefeito é muito presente, participa de tudo que vamos elaborar, fazer, do que precisa comprar, então é gratificante estar assumindo o comando e ter o prefeito do lado da tropa”, enfatizou.

A nova comandante da GCM de Suzano iniciou na guarda com um trabalho de prevenção às drogas na Ronda Escolar. Em 2014, quando mudou a gestão, Rosemary iniciou o trabalho da Patrulha Maria da Penha. “Com esse trabalho conseguimos trazer a Delegacia de Defesa da Mulher e o anexo de violência doméstica. Levamos essa iniciativa para fora da cidade e até mesmo para outro estado do País”, contou. Além disso, Rosemary já esteve no cargo de subcomandante e assumiu interinamente duas vezes a GCM.

Já o subcomandante escolhido foi André Silva, um dos responsáveis por formar o Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard). “Esse momento é uma honra e privilégio estar neste comando. Em vista da nossa trajetória e o que desejamos”, comentou.

Em relação a Base de Segurança Integrada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi que ainda é um projeto, mas que os novos guardas apresentados farão parte deste trabalho. “Vamos fazer a segurança da praça e nos arredores”, frisou.

O assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, afirmou que o funcionamento da base será decidido pela comandante Rosemary. “Além do BSI, temos a base comunitária que vamos fazer uma escola mediante ao que a comandante vai decidir”, concluiu.

Guarda é homenageada por história durante concurso

A agente Dayse Soares Sampaio foi homenageada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) durante a apresentação do novo grupo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. A guarda, que estava entre os 56 novos agentes, emocionou ao chefe do Poder Executivo com a história de gravidez enquanto participava do concurso para entrar na corporação.



“Durante o concurso prestei a prova para fazer a prova da guarda. Porém, na fase do exame médico, engravidei e fui reprovada. Tive que recorrer com mandado de segurança para me reintegrarem ao concurso de novo”, conta Dayse.

“Fiquei devendo um exame, o de raio x, porque não podia fazer para não atrapalhar na formação do feto. Ganhei a liminar do concurso, passei e hoje estou aqui”, disse com um sorriso no rosto.



Ontem, Dayse se apresentou como nova agente da GCM e disse estar realizada. “Estou muito feliz graças a Deus. Passei na GCM e minha filha hoje tem 8 meses”, enfatizou.



Ela ainda comentou como é a divisão entre ser mãe e ser uma nova guarda, acontecimentos recentes na vida dela. “No começo do curso ela tinha 2 meses. Para amamentar ela, deixava leite em casa. Sacrifiquei algumas coisas, mas que foram preciso”.



Por enquanto, a nova agente vai atuar como patrulhamento diário.