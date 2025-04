Suzano reforça sinalização de ciclofaixas e garante mais segurança para ciclistas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, está promovendo a revitalização da sinalização das ciclofaixas em pontos estratégicos da cidade. As intervenções visam oferecer mais segurança e conforto aos ciclistas, valorizando o uso da bicicleta como meio de locomoção, lazer e prática esportiva.

Os serviços contemplaram a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, via de grande fluxo para ligação entre o centro e a região norte, e o Parque Max Feffer, um dos principais espaços de convivência da cidade. Em ambos os locais, foram realizados trabalhos de nova pintura e reforço na sinalização horizontal, garantindo mais visibilidade e proteção para os usuários das vias.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou a importância da ação como parte do compromisso da administração municipal com a segurança viária. “A revitalização das ciclofaixas é uma medida essencial para tornar o trânsito mais organizado e seguro para todos. Estamos atentos às necessidades da população e seguimos trabalhando para garantir que os ciclistas tenham um espaço adequado e respeitado nas vias”, afirmou.

A ação integra um conjunto de melhorias voltadas à mobilidade urbana e tem como base a valorização de modos de transporte sustentáveis e acessíveis. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou que as intervenções são parte de uma política contínua de cuidado com a cidade e sua população. “Nosso objetivo é promover uma cidade mais humana, com infraestrutura de qualidade para todos. O incentivo ao uso da bicicleta está diretamente ligado à saúde, ao meio ambiente e à mobilidade. Essas melhorias reforçam nosso compromisso com um trânsito mais seguro e eficiente”, disse.

A criação das ciclofaixas em Suzano teve início na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, sendo ampliadas e mantidas ao longo dos anos. “Com a atual revitalização, a pasta reafirma seu empenho em manter a infraestrutura urbana em boas condições, priorizando o bem-estar de pedestres, motoristas e ciclistas”, concluiu o chefe do Executivo.