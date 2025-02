Suzano reforça trabalhos de manutenção em período de chuvas

A Prefeitura de Suzano intensificou os trabalhos realizados para minimizar os impactos das chuvas que atingiram o município no último final de semana. Uma força-tarefa montada por membros de diversas secretarias está nas ruas de forma ininterrupta desde a noite de sexta-feira (31/01) atuando para garantir que a população seja atendida com celeridade nas demandas que surgirem nos quatro cantos da cidade.

Os serviços realizados em várias frentes visam facilitar o escoamento de água e oferecer mais conforto para os munícipes afetados diretamente com as chuvas. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos reforçou os serviços no Ribeirão das Palmeiras e no rio Guaió, além de intensificar a limpeza de bueiros, que já havia sido realizada nas últimas semanas, para remover resíduos descartados irregularmente em diversos bairros.

Outras pastas também estão mobilizadas nas ações. A Secretaria de Governo disponibilizou dois caminhões da “Operação Cata-Treco”. Desde sexta-feira, os veículos estão passando por diversas regiões da cidade recolhendo inservíveis descartados irregularmente pela população. Balanço da pasta divulgado na tarde desta segunda-feira (03/02) aponta a retirada de ao menos 43 toneladas de materiais, como madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos, entre outros, pelas equipes.

A Defesa Civil segue acompanhando 45 áreas de risco da cidade. O órgão registrou, em 72 horas, um acumulado de 172,8 milímetros de chuvas, algo muito acima do normal para tal período. Houve cerca de 50 chamados e foi necessário atuar também em quatro ocorrências de quedas de árvores.

Por causa da alta pluviosidade registrada, principalmente na sexta-feira, o prefeito Pedro Ishi se reuniu no domingo (02/02) com o diretor de Divisão de Recuperação da Defesa Civil estadual, capitão da Polícia Militar Eduardo Henrique Schulte Leme, em Poá. Na ocasião, o chefe do Poder Executivo municipal também estabeleceu contato com o governador Tarcísio de Freitas por telefone, para solicitar apoio na adoção de ações imediatas e a longo prazo que visam reduzir os impactos das fortes chuvas que atingiram as cidades de toda a Grande São Paulo.

Na pauta, os pedidos foram para a limpeza do rio Guaió, desde a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) até o rio Tietê, em uma extensão de 1,3 quilômetro; a abertura total das comportas da Barragem da Penha, que controlam a passagem da água do trecho do Tietê na região para o que fica na capital; e o aumento do diâmetro da tubulação do ribeirão das Palmeiras, que passa sob a pista antiga da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Amazonas, visando dar mais vazão à água.