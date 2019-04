Suzano registra 13 acidentes de trânsito com mortes neste ano

Suzano registrou 13 acidentes de trânsito com morte no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, nenhum caso foi contabilizado. Os dados são do programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (InfoSiga), do Governo do Estado.

Do total de acidentes com óbitos nos três primeiros meses, sete ocorreram em março. Na ocasião, as vítimas fatais foram quatro homens e três mulheres. Em relação aos casos, quatro aconteceram à noite, um à tarde, um de manhã e outro que não foi divulgado o horário. Outro detalhe é que dos sete casos, quatro foram de colisão frontal, um de colisão lateral e um de colisão traseira.

Em fevereiro houve quatro casos, sendo quatro homens como vítimas fatais. Por outro lado, janeiro computou dois casos, também envolvendo homens como vítimas fatais.

O consultor na área de mobilidade urbana, Nobuo Aoki Xiol, afirmou que o aumento de casos se deve a falta de semáforos e faixas de pedestres nas vias que registram alto índice de acidentes na cidade. "O município tem poucos semáforos tanto para veículos quanto para pedestres. Desta forma, faz com que esses lugares tenha maior incidência de acidentes com vítimas fatais", explicou.

Contudo, Nobuo comentou que tem percebido o poder público investir mais na área de mobilidade urbana da cidade nos últimos anos. "Verifiquei, que nos dois últimos anos, o orçamento para o setor está maior. É um percentual pequeno, mas que já foi bem menor. O Plano de Mobilidade Urbana também ajudou neste sentido", completou.