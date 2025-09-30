Suzano registra 2,95 milhões de procedimentos entre maio e agosto

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou na última segunda-feira (29/09), durante audiência pública realizada pela Câmara, o trabalho promovido no segundo quadrimestre deste ano, que resultou na realização de 2.955.042 procedimentos. A Atenção Básica foi responsável pela maior quantidade de ações (31,4%), seguido do setor de Especialidades (25,1%), da Rede de Urgência e Emergência (RUE) (21,6%) e da área hospitalar (21,9%).

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Diego Ferreira, que estava acompanhado da assessora estratégica, Tânia Porfírio; e da diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde, Rogério Castilho, e contou com as presenças do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e dos vereadores, Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Com os parlamentares presentes, foram detalhadas as informações de cada um dos setores da pasta. Do total de serviços, 926.680 foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 270.021 procedimentos individualizados; 185.047 visitas domiciliares e territoriais; e 19.336 e atendimentos odontológicos individuais, entre outros indicadores.

Pelo setor de Especialidades, 742.616 serviços foram registrados entre maio e agosto, que incluíram 644.305 procedimentos com finalidade diagnóstica; 88.318 procedimentos clínicos; e 8.267 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a RUE foi responsável por 637.306 serviços no segundo quadrimestre, sendo 523.641 procedimentos clínicos; 98.485 procedimentos com finalidade diagnóstica; 14.797 ações de promoção e prevenção em saúde; e 383 procedimentos cirúrgicos. E no setor hospitalar, foram assinaladas 648.440 atividades, com 458.327 procedimentos clínicos, 178.674 procedimentos com finalidade diagnóstica e 5.044 procedimentos cirúrgicos.

Na audiência, ainda foram destacados os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 22.456 consultas e 43.146 exames à população; pelo Laboratório Municipal, que atendeu 41.146 pacientes, realizando 630.712 exames; e pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que promoveram 3.705 atendimentos individuais multiprofissionais, 3.526 atendimentos em Enfermagem, 642 oficinas terapêuticas e 202 visitas domiciliares.

No período, foram feitas 5.862 consultas psiquiátricas e 5.759 atendimentos psicológicos individuais. Vale também ressaltar a atuação do Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, na Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, que garantiu 1.235 atendimentos individuais e 181 atendimentos coletivos.

A apresentação ainda abordou o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que garantiu 3.679 atendimentos com a unidade de suporte básico e 443 com a unidade de suporte avançado; assim como as ações de combate à dengue por parte da Vigilância Ambiental, que promoveu 3.537 visitas a imóveis para Avaliação de Densidade Larvária (ADL).

Por parte da Vigilância Sanitária, foram 421 inspeções que resultaram em 97 autos de infração e 26 interdições. Por sua vez, a Vigilância Epidemiológica imunizou 55.978 pessoas com as vacinas de rotina e 57.996 na campanha contra a gripe (Influenza).

Ferreira destacou a abrangência, o volume e a qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Saúde municipal. “Os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem. Apresentamos um balanço expressivo de atividades, que englobam serviços relacionados à Atenção Básica, à RUE, ao setor hospitalar e de especialidades”, avaliou Ferreira.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, ainda marcaram presença na atividade a diretora da Atenção Básica, Cíntia Steffens Watanabe; o diretor da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Matheus Miyake; a diretora de Planejamento, Silmara do Carmo; o diretor de Especialidades, André Moraes; o diretor de Tecnologia da Informação (TI), Sidnei Gomes; a coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora de Regulação, Paula Oliveira; e a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.

Também participaram a diretora da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Revista; Andressa Angeloni; a diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS); Joyce Moreira; e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.