Cidades

Suzano registra aumento de 10,8% no consumo de café; preço médio varia de R$ 18,47 e R$ 33,89

Movimento acompanha dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou uma queda de 2,17% no preço do café moído nos dois últimos meses

21 setembro 2025 - 22h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O consumo de café em Suzano cresceu cerca de 10,8% entre julho e agosto, com o preço médio do produto girando de R$ 33,89 para os pacotes de 500 gramas e R$ 18,47 para os de 250g nos mercados da cidade. O movimento acompanha os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontou uma queda de 2,17% no preço do café moído nos dois últimos meses. Agosto foi o segundo mês seguido de recuo, depois de um ano e meio de altas, reflexo do pico da colheita.

De acordo com Pamela Marques, gerente de marketing da padaria Santa Helena, as vendas confirmam a tendência: “Os campeões de venda são o café coado pequeno, o expresso pequeno e o tradicional pingado. Notamos também que, ao comprar o produto, o preço do café coado caiu de julho para agosto, por volta de 5,8%. Enquanto isso, o valor do café em grãos, usado no expresso, subiu de fevereiro para setembro aproximadamente 0,9%”, explicou.

O DS pesquisou, nos mercados do município, o preço de três marcas de café moído tradicional. Em relação aos pacotes de 500 gramas, o mais barato foi encontrado no Semar, com a marca Três Corações por R$ 31,90. Logo atrás, o Pilão no Comercial Esperança por R$ 31,99 e Melitta no Davó por R$ 32,99.

Na outra ponta, os preços mais altos para a mesma quantidade apareceram no Tenda Atacado, onde o Pilão chegou a R$ 35,90 e o Melitta a R$ 37,50. Já o Três Corações mais caro foi registrado no Davó, a R$34,99.

Entre os pacotes de 250 gramas, os menores valores foram vistos no Comercial Esperança, com Pilão e Três Corações a R$ 15,99. A Melitta mais em conta foi no Shibata, por R$ 16,89. 

Os preços mais elevados, por sua vez, apareceram no Tenda Atacado, onde o Pilão custava R$ 23,90 e a Melitta R$ 20,59. Já o Três Corações mais caro estava no Semar, por R$ 18,99.
 

