Suzano registra aumento de 4,72% no número de carros, aponta Detran

Suzano registrou, nos primeiros oito meses deste ano, aumento de 4,72% no número de carros em comparação ao mesmo período do ano passado. São quase 100 mil veículos. Em agosto do ano passado, a cidade contabilizou 94.999 carros. Já neste ano, Suzano computou 99.485 automóveis, um acréscimo de 4.486 carros. As informações são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo.

Para se ter ideia, o maior aumento no registro do número de carros neste ano foi de julho a agosto. No sétimo mês do ano, Suzano registrava 98.970. Em agosto, oitavo mês, a cidade passou a contar com 99.485, um acréscimo de 515 automóveis.

Já em 2018, o maior registro foi no começo do ano, de janeiro a fevereiro. O segundo mês do ano contou com 93.840 carros ante 93.288 em janeiro, um acréscimo de 552 novos automóveis.

De um mês para outro o menor registro em 2019 foi de fevereiro para março, fazendo relação aos demais meses. No segundo mês deste ano a cidade contava com 97.193 automóveis e passou a ter 97.432 em março, um aumento de 239 no número de carros na cidade.

Em 2018, de janeiro a agosto, coincidentemente, a cidade teve o menor registro, também, de fevereiro para março se comparado aos outros meses no período citado.

Em fevereiro, o município contabilizou 93.840 carros. Em março, a cidade passou a contar com 93.982, um acréscimo de 142 automóveis.