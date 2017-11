Suzano registra aumento de 21,15% em apreensões de armas durante ações policiais

Suzano registrou neste ano aumento do número de armas apreendidas durante ações policiais, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2016, foram 52 armas de fogo recolhidas em operações. No mesmo período de 2017, as apreensões aumentaram para 63, uma elevação de 21,15%. Os dados são do portal da Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Para se ter uma ideia, o maior índice de armas recolhidas foi registrada em cinco meses do ano. São eles: agosto, com 10 apreensões; fevereiro e julho, totalizando nove; e março e agosto, com oito cada uma. Em seguida, vem maio e setembro, com seis registros; e junho, com cinco apreensões de armas em ações policiais.

No ano passado, as ocorrências dos nove meses envolvendo a apreensão de armas mantiveram números quase semelhantes. Os indíces mostram que apenas fevereiro e abril, com 10 e 8, respectivamente, foram os meses com mais casos computados de recolhimento de revólveres ou pistolas. Já nos demais meses, os números não passaram de seis.

Delegacias

Os números mostram ainda que, das quatro unidades policiais existentes na cidade, a Delegacia Central é a responsável pelo maior registro de apreensões. Ao todo, foram 47 ocorrências de apreensão computadas.

A segunda delegacia com mais registros de armas recolhidas durante ações policiais é o 2º Distrito Policial (DP), do Boa Vista, totalizando nove armas. Seguida do 1º Distrito Policial (DP), do Distrito de Palmeiras, com cinco. Na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) teve apenas dois registros.