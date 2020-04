Suzano registra cura de 80% dos casos notificados de coronavírus

Cidades da região do Alto Tietê já começam a registrar pacientes curados do novo coronavírus (Covid-19). Em Suzano, a estimativa da Vigilância em Saúde é que aproximadamente 80% dos casos notificados já tiveram alta.

Porém, a cidade Suzano segue com a maior taxa de letalidade por coronavírus em toda a área monitorada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Com 25% de mortalidade, a cidade registra 8 óbitos entre os 30 pacientes confirmados.

Em Mogi das Cruzes, até o último final de semana, 19 pacientes estão cumprindo tratamento em quarentena.

Em Poá, dos oito casos confirmados , houve um óbito e quatro já receberam alta.

Os outros casos seguem sendo acompanhados. Já em Biritiba Mirim, a Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica informou que o paciente diagnosticado como o primeiro caso confirmado de Covid-19 no município está curado.

O caso confirmado foi o único até o presente momento na cidade. O paciente, liberado na semana passada, e sua família permaneceram em isolamento social, conforme procedimento médico.

Arujá, até o momento, soma mais de 130 casos notificados de coronavírus, sendo que 15 foram confirmados e 29 descartados. Até o momento, há um óbito na cidade causado por coronavírus. Dos casos confirmados na cidade, portanto, a porcentagem de óbito, até o momento, é de 6,6% no município, ou seja, mais de 93% dos que testaram positivo para a Covid-19 não morreram. Com relação ao número dos pacientes que já receberam alta, a Secretaria de Saúde ressaltou que ainda irá apurar as informações de pacientes curados.

Em Guararema, a única confirmação ainda segue sendo acompanhada.