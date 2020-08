Suzano registra evolução de casos positivos e recuperados da Covid-19

Suzano apresentou aumento de quase 16% de casos positivos, 3,6% de casos recuperados e 3,8% de óbitos.

O período é de uma semana. De acordo com o boletim de evolução de casos e óbitos disponibilizados todas as terças-feiras pela Prefeitura, do dia 4 ao dia 12 de agosto, 516 suzanenses testaram positivo para a doença.

O número de casos em sete dias é o maior registrado, desde que a municipalidade iniciou a divulgação dos dados de evolução da pandemia em Suzano.

A segunda maior marca foi registrada entre os dias 28 de julho a 4 de agosto, quando a cidade contabilizou 478 novos casos do novo coronavírus, seguidos pela semana de 14 a 21 de julho, com 384 novos casos registrados na cidade.

Óbitos

Já em relação ao número de óbitos, o mês de julho também aparece com o recorde. Na semana de 14 a 21 de julho, 19 suzanenses perderam a vida para a Covid-19.

As outras duas piores marcas no número de óbitos também aparecem no mesmo mês. Nas semanas do dia 30 de junho a 7 de julho , 17 pessoas morreram pela doença, mesmo número da semana seguinte. Em 21 dias, 53 pessoas deixaram família, amigos e conhecidos.

Recuperados

Na contramão dos casos e óbitos, o número de pacientes recuperados da Covid-19 aumentou 3,6% na última semana. Passou de 1.971 para 2.043, ou seja, 72 pessoas curadas da doença no município em sete dias.

No escopo geral de recuperados, a semana de 14 a 21 de julho, a mesma que teve o recorde no número de mortes, foi também a com o maior número de casos recuperados.

De acordo com dados da Prefeitura, 476 pessoas foram curadas da doença em sete dias no município perdendo apenas para a semana de 9 a 16 de junho, quando 416 moradores da cidade se recuperaram do novo coronavírus.

Todas as informações desta reportagem foram retiradas dos boletins de evolução da Covid-19 divulgados pela Prefeitura nas redes sociais e também no site suzanocoronavirus.com.br,