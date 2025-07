Suzano registra mais de 4 mi de procedimentos médicos em 2025; atenção básica lidera com 1,3 mi

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um amplo conjunto de ações no primeiro semestre de 2025 que reafirma o compromisso com o cuidado integral da população. Com mais de 4,4 milhões de ações realizadas entre janeiro e junho, a rede municipal consolidou avanços significativos na Atenção Básica, especializada, hospitalar e nos serviços de urgência e emergência.

Os dados do balanço semestral indicam que, apenas em Atenção Básica, foram 1.330.157 procedimentos entre atendimentos individuais, visitas domiciliares, vacinação, atendimentos odontológicos e cadastros. A produção em especialidades também foi expressiva, com 1.205.844 atividades - número que inclui exames diagnósticos, consultas clínicas e até procedimentos cirúrgicos. Já os atendimentos de urgência e emergência somaram 967.232 registros.

Na área hospitalar ambulatorial, foram mais 826.602 procedimentos, enquanto as internações somaram 156.988, envolvendo desde atendimentos clínicos até cirurgias. O destaque para o setor laboratorial foi a marca de quase um milhão de exames realizados no Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, com média de 15 exames por paciente atendido.

Esses resultados só foram possíveis graças a um volume robusto de investimentos. No primeiro semestre, o município aplicou 32,3% da receita própria na saúde - mais do que o dobro do mínimo constitucional exigido, que é de 15%. “O esforço da gestão municipal permitiu não apenas ampliar o acesso, mas também qualificar os serviços oferecidos. Esse aporte maior de recursos garante que possamos atender a população de forma eficiente, humanizada e com resolutividade”, destacou o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

Entre as ações estratégicas destacadas no período, também está o fortalecimento da vacinação de rotina e das campanhas específicas. A cobertura da campanha de Influenza, vírus causador da gripe, atingiu cerca de 70 mil pessoas vacinadas, somando grupos especiais (35.667) e grupos prioritários como idosos (23.515), crianças de seis meses a 5 anos (8.474) e gestantes (1.343). Já na vacinação de rotina, o público atendido superou 77 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.

A vigilância epidemiológica também teve papel fundamental na prevenção e controle de doenças. Ao longo do semestre, foram notificados 1.895 casos de dengue, 145 de coronavírus (Covid-19) e 68 registros de violência sexual, entre outras ocorrências de relevância para a saúde pública. O município também identificou 61 novos casos de tuberculose, com 49 altas por cura e nenhum caso de abandono de tratamento.

No transporte sanitário, o serviço de hemodiálise liderou a demanda com mais de 39 mil atendimentos, seguido por radioterapia e quimioterapia (7.736) e fisioterapia (5.052). No total, foram 59.004 atendimentos de deslocamento a unidades de referência, tanto na Região Metropolitana de São Paulo quanto para cidades fora desse perímetro.

A gestão da saúde também apresentou números significativos na área de regulação, viabilizando mais de 94 mil agendamentos de consultas e exames por meio de diversos equipamentos de saúde, incluindo ambulatórios médicos de especialidades (AMEs), clínicas e hospitais parceiros.

“Estamos falando de um semestre extremamente produtivo, com a marca de mais de 4,4 milhões de procedimentos realizados e uma rede cada vez mais qualificada. Investimos de forma responsável e técnica, priorizando o acesso à saúde com qualidade e com foco no bem-estar das pessoas. Seguimos avançando em todas as frentes, seja na atenção básica, nos exames de alta complexidade ou nas ações de promoção e prevenção”, reforçou Ferreira.

Além dos atendimentos diretos à população, a Secretaria de Saúde também registrou avanços importantes na área de suprimentos e judicialização de medicamentos. No total, 318.127 pessoas foram atendidas com prescrições oriundas das unidades de saúde de Suzano, de outros municípios e da rede privada. Só em insumos para controle de glicemia, foram distribuídas mais de 1,7 milhão de tiras reagentes e o mesmo volume de lancetas. Na maternidade, foram registrados 1.745 nascimentos, com 53,9% dos partos realizados por cesariana e 46,1% por via natural.

Ao fazer um balanço do período, o prefeito Pedro Ishi celebrou os resultados alcançados e destacou o papel dos servidores da saúde: “Estamos orgulhosos de tudo que foi feito até aqui. Nossos profissionais se dedicam com muito comprometimento, e os investimentos refletem diretamente na ponta, no cuidado que chega a cada morador. Vamos continuar fortalecendo o sistema, que foi aperfeiçoado na gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e ampliando os serviços para garantir que todos tenham acesso à saúde com dignidade e respeito”, declarou.