Suzano registra mais duas mortes por Covid-19; cidade tem 5 óbitos

Suzano registrou na tarde desta sexta-feira (10 de abril), mais duas mortes por Covid-19. Agora a cidade contabiliza cinco óbitos da doença.

Desta vez, as mortes foram de duas mulheres que tinham diabetes: uma de 78 anos, que ficou internada durante quatro dias no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, e outra de 80, que estava em tratamento há 17 dias no Hospital Ipiranga, também em Mogi.

Segundo a Secretaria de Saúde de Suzano, até o momento, já foram notificados 234 casos na cidade, sendo 94 negativos; 24 positivos e 116 aguardando resultado de exames.

Uma das mortes confirmadas é da mãe do dentista de

Suzano, Ricardo Zapata, ex-secretário de Saúde de Ferraz de Vasconcelos: Aurora Zapata.

O dentista postou a informação nas redes sociais e a Secretaria de Saúde confirmou o óbito.

Até o final desta quinta-feira (9), o Alto Tietê tinha casos confirmados em Arujá (14), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (24), Guararema (1), Itaquaquecetuba (26), Mogi das Cruzes (73), Poá (6), Salesópolis (1), Santa Isabel (2) e Suzano (24).

Além dos casos confirmados, o número de mortes na região agora é de 14 óbitos em decorrência do vírus. Maioria das vítimas é mulheres e idosos acima de 60 anos.