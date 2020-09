Suzano registra oito casos positivos de Covid-19 em casas de repouso

Suzano registrou oito casos positivos para Covid-19 em casas de repouso para idosos. Ao todo, são 14 Instituições de Longa Permanência para Idosos no município devidamente regularizadas, ou seja, menos de um idoso por asilo foi infectado até o momento, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

Os casos estão sendo acompanhados pela equipe da Saúde.

Para evitar que novos casos ocorram, proprietários e responsáveis pelas unidades reforçaram as medidas de higiene e segurança nas dependências e ambientes das instituições.

Euclides Pinto de Souza é médico gerontólogo, responsável técnico e proprietário de uma casa de repouso localizada na Vila Figueira. De acordo com ele, desde o início da pandemia rigorosos protocolos foram adotados para garantir o bem-estar dos idosos que vivem no local.

"A nossa casa adotou todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Assim que chegam, os funcionários medem a temperatura e trocam a roupa para iniciar o turno. As visitas voltaram recentemente, mas foram restringidas a dez minutos, no máximo e com dois a quatro metros de distância", relata.

Além disso, o médico explica que o uso de álcool em gel, máscara, luvas e outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) são obrigatórios.

Em relação ao emocional dos idosos, Souza explica que as atividades desenvolvidas ajudam a suprir a falta de contato com os familiares durante o período de pandemia.

Já em outro equipamento localizado no bairro Chácaras Reunidas Guaio, a nutricionista e responsável técnica Jéssica Gerônimo também reforça os protocolos de segurança. Na unidade, a troca de roupa por parte dos funcionários também é obrigatória, assim como outras medidas.

A nutricionista explica que o mais complicado nesse período foi lidar com a saúde mental dos idosos, que acabaram se sentindo abandonados pela falta de visitas.

“Muitos se sentiram solitários sem as visitas. Alguns não entendiam o porquê das restrições então foi muito difícil. Agora já conseguimos receber alguns familiares, para visitas de até 30 minutos e com distanciamento”, diz.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Suzano, não existem Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) interditadas por Covid-19 neste momento.

A pasta municipal também informou “que promove o trabalho de orientação junto às ILPIs desde o início da pandemia, fazendo a orientação junto a cuidadores e setor administrativo, para reforçar as medidas sanitárias e de isolamento social”, e que as orientações foram repassadas pelo Ministério da Saúde para estados e municípios.