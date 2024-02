Suzano registra primeira morte por dengue no Alto Tietê

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano confirmou nesta terça-feira (20) o primeiro óbito por dengue hemorrágica de um morador da cidade. Trata-se de um homem de 68 anos, com histórico de diabetes e hipertensão arterial sistêmica.

De acordo com a Prefeitura, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista em 6 de fevereiro e foi transferido para o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) dois dias depois. No entanto, seu quadro se agravou e ele veio a óbito em 11 de fevereiro. Esse é o primeiro caso de morte por dengue no Alto Tietê.

Suzano vive desafio por conta do aumento dos casos.

No dia 14 deste mês, a Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assuntos Jurídicos, declarou “Estado de Emergência e Alerta Epidemiológico”, em razão dos casos de dengue na cidade. O decreto nº 10.019, que também visa adotar todas as medidas necessárias para contenção da proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença, foi publicado nesta quarta-feira (14/02) na Imprensa Oficial.

De acordo com o documento, a normativa foi necessária em razão do alto número de pessoas infectadas no município. Desde 1º de janeiro, Suzano chegou a 477 casos positivos.

Além disso, o decreto também busca uma melhor mobilização da população para o combate ao mosquito, sobretudo neste período de verão, em que as “condições climáticas propiciam as situações ideais e favorecem a proliferação do transmissor, podendo, inclusive, extrapolar o já elevado número de casos registrados e a disseminação da doença”.