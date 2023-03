Suzano registra primeiros desabrigados, pede ajuda ao Estado e aciona aluguel social

Por parte do Estado a Prefeitura comunicou que a ajuda está sendo prestada desde sexta-feira, por meio da Defesa Civil, e envio de mantimentos para acolher as famílias. Entre os itens enviados estão 200 cestas básicas, 200 cobertores e 200 kits de higiene.

A própria administração municipal também está arrecadando itens para doar aos atingidos pelas chuvas desta sexta e sábado.

“O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social criaram ambientes de acolhimento, somados ao atendimento permanente. No local, os assistidos dispõem de uma infraestrutura completa para toda a família, desde alimentação, higiene pessoal e dormitórios”, explicou a Prefeitura em nota.

Quem quiser doar, a Prefeitura pede para ir até a rua Doutor Felício de Camargo, 622, e deixar os itens.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçaram a necessidade de doação.

“Precisamos de itens de limpeza, de higiene, roupas masculinas, principalmente, e também ração. Estamos em uma força tarefa com o Bem-Estar animal e a Assistência Social”, disse a primeira-dama.

O secretário de Assistência, Geraldo Garippo, também aparece no vídeo e ressalta a ação empenhada por várias secretarias da cidade.

Outra medida adotada pela Prefeitura foi acionar o serviço de cata-treco para recolher materiais inservíveis, lixos e entulhos.

Sobre o aluguel social a Prefeitura informou que “todo o levantamento está sendo feito neste momento e cada caso seja avaliado”.

Estado de Alerta

No fim da noite desta sexta-feira a Prefeitura de Suzano anunciou Estado de Alerta para 12 bairros da cidade. A decisão foi necessária após a cidade registrar, em seu índice pluviométrico, o acúmulo de aproximadamente 100 milímetros de água em menos de uma hora.

De acordo com a Defesa Civil, os bairros Dona Benta, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Monte Cristo, Jardim Carmem, Vila Figueira, Jardim Maitê, Jardim Belém e Jardim Nazareth foram fortemente atingidos pelas chuvas e, por isso, estão em estado de alerta.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, além da intensa chuva registrada, o nível do rio Tietê também influenciou nas ocorrências desta sexta-feira. “O fato do rio Tietê estar cheio faz com que não tenhamos vazão para a água, sobretudo na região do Parque Maria Helena”, disse o titular da pasta, Samuel Oliveira.

Mortes

A Prefeitura de Suzano descartou que uma vítima que deu entrada no Pronto-Socorro na sexta-feira à noite morreu por conta das chuvas.

“A causa da morte foi apontada como parada cardiorrespiratória, não tendo ligação com a chuva” disse.

A Prefeitura de Suzano confirmou em nota, neste sábado, duas pessoas desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nesta sexta-feira. A administração também solicitou ajuda do Estado e acionou o aluguel social.