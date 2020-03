Suzano registra quase 19 mil avisos de irregularidades na Zona Azul

Quase 19 mil avisos de irregularidade no estacionamento rotativo (Zona Azul), em Suzano, foram feitos em janeiro deste ano. Quase 11 mil pessoas usam o aplicativo ‘EstacionamentoFacil’ mensalmente na cidade. Os dados são da Prefeitura.

O número de irregularidades registrado em janeiro deste ano (18.909) é 1,1% maior do que no mesmo período do ano passado, quando a cidade computou 18.697 erros de motoristas enquanto usavam a Zona Azul. São consideradas irregularidades: exceder o período máximo da área; não ativar o cartão no período fiscalizado; usar tíquete diferente do utilizado no município ou rasurar ou deixar de preencher a folha.

Quando um motorista é avisado sobre alguma irregularidade na Zona Azul, ele precisa ir até a sede da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana da cidade para trocar o aviso por talão.

Aplicativo

O ‘EstacionamentoFacil’ é um aplicativo que surgiu com a proposta de facilitar a vida dos motoristas que precisam utilizar o estacionamento rotativo em Suzano.

Uma das maiores vantagens é que, com ele, não é necessário que o usuário retorne para a vaga para trocar o cartão. Os usuários aprovam a ideia (Leia matéria abaixo), mas muitas pessoas ainda não conhecem o recurso, que dispensa a utilização dos talões.

Ele está disponível no Google Play e na Apple Store, e aceita cartão de crédito - diferente da aquisição com os monitores nas ruas, possível somente por dinheiro.

O aplicativo aparece com mais de 150 avaliações no Google Play, com nota média de 2,5 de 5.

Para utilizar, basta baixar em uma das duas lojas e cadastrar um novo usuário, informando nome, e-mail, CPF, telefone e senha.

Dúvidas ou reclamações sobre o procedimento podem ser formalizadas na sede da Secretaria, localizada na Rua Doutor José Correia Gonçalves, 152, Vila Correia. Informações no telefone 4746-1166.

Motoristas aprovam aplicativo de Zona Azul, mas vagas incomodam

Motoristas que usam com frequência o serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) em Suzano aprovam o aplicativo ‘EstacionamentoFacil’, mas a localização das vagas dispostas na região central da cidade incomoda.

Apesar de o aplicativo facilitar o pagamento de quem precisa estacionar, algumas pessoas sentem dificuldades para encontrar o local para deixar o carro, gerando perda de tempo.



Outras reclamam das vias onde as vagas estão situadas, consideradas estreitas demais para serem usadas como estacionamento. Há ainda pontos que causam medo nos que estacionam - estes pela segurança.



O técnico de processos Diogo da Silva Sobreira, 37, se sente incomodado com a região conhecida como Milharal, localizada próxima à estação de trem de Suzano. Ele tem medo de estacionar no local, conhecido como ponto de várias linhas de ônibus e vans, e, também, de prostituição.



"Aquele local é um pouco mais esquisito. Não tenho medo (de estacionar na rua), mas lá é ruim. Fico mais tranquilo quando deixo meu carro no Centro ou ao lado da Prefeitura. São dois pontos mais movimentados", diz

Apesar disso, ele gosta do sistema de aplicativos. "Eu acho bem melhor. A gente já usa celular praticamente para tudo".



O aposentado José de Oliveira, 59, gosta do aplicativo. Ele destaca que nunca teve problemas com o recurso e diz que ficou mais fácil para realizar os pagamentos. "Para mim facilitou bastante. Gosto de tudo nele. Vejo muitas pessoas reclamarem que dá problema, mas é tranquilo", conta.



No entanto, o aposentado foi outro que reclamou da localização das vagas. "Deveriam colocar em ruas maiores. Algumas são muito estreitas, sem possibilidade de ter Zona Azul. Ocupam muito espaço, apesar de eu usar muito".



"Bom era não ter (Zona Azul). Quase não uso e, quando uso, ainda sou multado. Fora que, se parar um minuto, já estão notificando. Antes toleravam cinco minutos. É difícil para encontrar vaga também", reclama o comerciante Eli Ricardo, 40.