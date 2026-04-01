Suzano registra sete reconhecimentos por ano em rankings e premiações desde 2017

A Prefeitura de Suzano comemora o 77º aniversário de emancipação político-administrativa celebrando sete reconhecimentos por ano, em média, desde 2017. A cidade se destacou na última década com prêmios e bons desempenhos em rankings que atestam eficiência da gestão, em níveis regional, estadual e nacional.

As boas práticas adotadas nos diferentes setores que integram a administração municipal garantiu 50 reconhecimentos nos oito anos da gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, no período 2017-2024, e mais 19 na gestão do atual prefeito Pedro Ishi, que começou em 2025.

Logo no primeiro ano deste recorte, em 2017, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu o prêmio “Professor Alexandre Vranjac” do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) em razão dos esforços na prevenção e no tratamento da tuberculose. Naquele ano e em 2018, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), recebeu o prêmio “Professor Joaquim Guimarães”, do Centro Acadêmico Doutor Carlos Roberto Vissechi, do curso de Direito da Faculdade Unisuz.

Em 2019, Suzano conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do Prêmio Nacional do Conselho Federal de Odontologia (CFO) de Saúde Bucal e o Fundo Social de Solidariedade se destacou pela Campanha do Agasalho, sendo homenageado na categoria “Parceiro Fiel” pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Ainda naquele ano, a Escola Municipal Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto, foi destaque nacional no programa “Educação Viária é Vital 2019”, da Fundación Mapfre. Na questão ambiental, Suzano recebeu uma homenagem pela política de combate ao descarte irregular de entulho pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon). Por fim, Suzano ainda ganhou certificação para obtenção do Selo Município Amigo do Idoso, entregue pelo então governador João Doria.

Já em 2020, o Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) foi campeão na prova de faro de entorpecente da primeira edição do Torneio de Cães de Polícia, em meio a 30 canis de instituições de segurança pública de todo o Brasil. Em 2021, o mesmo Canil voltou a ser homenageado com uma medalha por operações com cães, entregue pela Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil.

No mesmo ano, a Educação também foi destaque com a vitória de três professoras suzanenses na premiação nacional de boas práticas educacionais durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os projetos “Mascote da Turma” e “Leitura na calçada”, criados por elas na rede municipal, concorreram com mais de 700 outros inscritos de todo o País. A pasta também foi reconhecida pelo Estado por sua atuação intersetorial, recebendo o prêmio de Práticas Inovadoras na Educação. Outra conquista foi da Escola Municipal Orlando Digênova, do Cidade Miguel Badra, que se tornou referência nacional ao conquistar o terceiro lugar do Prêmio Destaque Educação na categoria educação básica pública.

Em 2021, Suzano também conquistou três editais do programa estadual “Juntos Pela Cultura”, voltado ao fomento cultural que une Estado, prefeituras e segmentos artísticos para potencializar o setor e a economia criativa. Ainda naquele ano, Ashiuchi recebeu o prêmio “Parcerias Municipais”, também do governo do Estado, na categoria “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”.

Outras conquistas alcançadas em 2021 foram a participação no ranking nacional “Cidades Amigas da Internet”, ficando entre as dez primeiras posições no País; o destaque no Simpósio de Saúde (Sisac), promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+); e a liderança no ranking de “Execução Orçamentária” previsto em análise do Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), formado pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).

Em 2022, a Saúde suzanense foi destaque no 35º Congresso Estadual dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP) e conquistou o 11º Prêmio David Capistrano com o projeto “Casos de violência na atenção primária à saúde: a classificação de risco como apoio ao monitoramento do cuidado em rede”. A pasta também foi premiada no Estado pelo trabalho de prevenção à sífilis congênita por meio do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA). Além disso, dois trabalhos de Suzano foram destaque no 2º Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas.

No mesmo ano, representando a presidência do Condemat+, o prefeito recebeu o prêmio “Estratégias ODS Brasil” na categoria Órgão Públicos com o projeto “Recicla Cidade”. A mesma iniciativa garantiu a ele o prêmio “Prefeito Empreendedor”.

Em 2022, Suzano também recebeu o certificado “Cidade Amiga do Comércio”, do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomercio); um prêmio de excelência no uso de Location Intelligence na gestão pública, por meio do portal “GeoSuzano”; e o selo Connected Smart Cities, da Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a Spin (Soluções Públicas Inteligentes) e a Urban Systems, sendo que Suzano esteve na 86ª posição no Ranking Connected Smart Cities em todo o País e na 50ª colocação da região Sudeste. Por fim, a gestão ainda recebeu a medalha “Challenge Coin”, oferecida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista.

Em 2023, Suzano foi classificada como aspirante à “Cidade Mil da Unesco” no “IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade”, em Cuba. O município também apareceu pela terceira vez consecutiva no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), avançando 17 posições ao ocupar a 59ª colocação no levantamento. Ainda em relação ao empreendedorismo, no mesmo ano, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) avaliou o posto Sebrae Aqui do Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte como o 18º melhor em todo o Estado.

Neste período, a cidade também esteve na 13º posição do Ranking do Saneamento, se mantendo na liderança regional e único do Alto Tietê ao figurar entre os 20 primeiros do Brasil, estando à frente de grandes capitais. Já na Saúde, Suzano foi premiada pelo trabalho de identificação de pacientes com tuberculose, com atestado de qualidade do serviço por meio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. Outro feito foi o primeiro lugar no ranking regional dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil 2023.

No mesmo ano, o município foi homenageado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) por sua contribuição ao esporte paralímpico durante o 2º Encontro Estadual dos Municípios Parceiros do Sesi Atleta do Futuro. Outra conquista com o Sesi-SP foi a premiação com integrante do programa “Recompondo Saberes”, em prol do combate à defasagem escolar. Também na Educação, a Escola Municipal Professor Paulo Henrique Barreiros, do Parque Residencial Samambaia, foi destaque na “Gincana Cultural Xô Desperdício”, promovida pela EDP Brasil.

Ainda em 2023, Suzano conquistou pela quinta vez consecutiva a nota máxima na análise de Capacidade de Pagamento (Capag), promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia, além de garantir a certificação inédita no “Programa Município VerdeAzul (PMVA)” e ficar em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. O ano também foi marcado pela conquista do troféu “Poder Executivo”, conferido pelo colunista Thales Talarico, idealizador do Press Chic.

Já em 2024, a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Suzano foi reconhecida no 37º Cosems-SP por conta de um projeto voltado às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município; e a Escola Municipal Antonio Marques Figueira, no centro, foi premiada na 5ª edição da Gincana Cultural “Xô Desperdício”, promovida pela EDP Brasil.

Naquele ano, Suzano ainda foi a cidade melhor posicionada do Alto Tietê no estudo Desafios da Gestão Municipal (DGM), pela Macroplan Consultoria e Analytics, e esteve na liderança regional no quesito “Proteção aos Cidadãos” no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) 2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). O governo também recebeu o prêmio “Prefeito Inovador 2024”, conferido pelo Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes; o prêmio “Prefeito Amigo da Criança”, concedido pela Fundação Abrinq, em Brasília; e o prêmio internacional “África Friends 2024”, oferecido pelo Instituto Azusa.

Nova gestão

As conquistas obtidas durante a administração do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi continuaram ocorrendo no governo Pedro Ishi, em função da manutenção do padrão de qualidade da gestão suzanense.

No início de 2025, a cidade recebeu do TCE-SP a nota máxima em eficiência no setor de Tecnologia da Informação (TI) da prefeitura, por meio do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). Suzano também foi premiada pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) por ter um dos melhores desempenhos no ranking estadual em Saúde Bucal para municípios que têm entre 100 e 500 mil habitantes.

Ainda no primeiro trimestre, o município foi reconhecida pelo governo estadual por conta do trabalho desenvolvido na área da Educação durante cerimônia do programa “Alfabetiza Juntos SP”, e também pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon), por conta do trabalho desenvolvido com o programa “Caçamba Verde” na área ambiental.

Em abril, a gestão humanizada proporcionada pela Secretaria Municipal de Saúde foi destaque durante o 38º Congresso do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP). Em junho, o prefeito Pedro Ishi foi agraciado com a Challenge Coin – uma medalha comemorativa entregue pelo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), o tenente-coronel Evandro Mendes.

No início do segundo semestre, Suzano conquistou a 35ª colocação Ranking Nacional do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, sendo a melhor do Alto Tietê. Também neste peŕiodo, a Prefeitura de Suzano recebeu certificado de defesa da agenda ambiental municipalista do Estado de São Paulo por parte da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma).

Meses depois, a atuação da Vigilância Sanitária de Suzano recebeu da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a confirmação de que estaria entre os 200 selecionados em todo o Brasil para fazer parte do IntegraVisa, iniciativa nacional que tem como foco a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade nos órgãos participantes.

Paralelamente a esse reconhecimento, veio outro destaque na área ambiental. O trabalho de combate ao desmatamento ilegal e de destinação do lixo desenvolvido em Suzano foi considerado o mais bem avaliado do País no “Ranking de Competitividade dos Municípios”.

Em outubro, Suzano ainda recebeu reconhecimento durante evento dos dez anos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). A prefeitura de foi uma das 25 administrações municipais paulistas homenageadas pelo TCE-SP pelo desempenho efetivo na gestão pública.

No mês de dezembro, Suzano alcançou um marco inédito no cenário nacional do saneamento básico. O Estudo de Perdas de Água 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, apontou o município com o menor índice de perdas de água na distribuição em todo o País.

Também neste mês, Suzano passou a integrar um grupo seleto de 31 cidades brasileiras que tiveram projetos publicados pela edição 2025 do “5º Guia IAB para a Agenda 2030” do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Em dezembro, a cidade ainda conquistou mais um importante reconhecimento na área ambiental ao receber, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a nova certificação do “Programa Município VerdeAzul” (PMVA).

Naquele fim de ano, Suzano confirmou sua força no mercado de trabalho ao aparecer entre as 50 cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo durante o mês de outubro. Segundo levantamento divulgado pelo governo paulista, com base nos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município somou 101 novos postos com carteira assinada.

Já neste ano, em fevereiro, as soluções que vêm sendo implementadas pela gestão pública suzanense para modernização dos processos administrativos e dos serviços voltados à população garantiram ao chefe do Poder Executivo municipal, Pedro Ishi, o título de “Prefeito Inovador”, conferido pelo Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes.

No mês de março, a melhoria da prestação de serviços de água e esgoto realizados em Suzano teve reflexo direto no ranking nacional de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil. A cidade avançou sete posições em relação ao estudo anterior e retornou à lista das 30 melhores do País, com o 28º lugar, se consolidando como líder do Alto Tietê neste índice.

Também em março, Suzano foi reconhecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na categoria “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, durante a premiação “Prefeitura Empreendedora”, no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista.

E, por fim, Suzano recebeu o prêmio do programa federal “Bicicleta Brasil” ao ficar em 2º lugar na categoria “Planejamento do Poder Público”, pelo Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa, que prevê mais de cem quilômetros de área para ciclistas em até dez anos.

Para o chefe do Poder Executivo municipal, as conquistas retratam os avanços da gestão. “Foram nove anos de muito trabalho, com resultados concretos que mostram o quanto pudemos avançar. A cidade não é perfeita, mas avançou muito e está muito melhor do que aquela do início de 2017. Agradeço o empenho de todos os colaboradores que estão conosco colocando Suzano no caminho certo do desenvolvimento”, afirmou Pedro Ishi.