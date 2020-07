Suzano registra um acidente com trem de carga neste ano

Apenas um acidente envolvendo trem de carga foi registrado em Suzano no primeiro semestre deste ano. Foi um atropelamento com vítima que acessou a via férrea quando o trem passava. Houve redução, se comparado com os três acidentes registrados no mesmo período do ano passado.

Os dados são da MRS Logística.

Entre janeiro e junho de 2019, foram registrados dois atropelamentos e um abalroamento (quando o trem se choca na lateral de um veículo em movimento, por exemplo). No total, o ano passado teve sete acidentes envolvendo trens de carga da MRS.

A concessionária entende que os novos números representam uma “melhora significativa”. Algumas ações vêm sendo realizadas para evitar mais acidentes, como blitz educativas e disponibilidade de conteúdo sobre segurança ferroviária em seus canais na internet.

“Muitas vezes por pressa, vemos essas situações se repetirem. Mas por que não esperar três minutos? Esse é o tempo médio de passagem de uma composição ferroviária. É um período muito curto para se arriscar um acidente que traz prejuízos a todos”, diz a MRS.

Cuidados

A concessionária destacou também que é importante que as pessoas realizem a travessia da via férrea em locais adequados, como passagens de nível e de pedestres.

A recomendação é para que os pedestres tenham cautela ao atravessar a linha, sempre parando, olhando e escutando para saber se há composições vindo.

Aos motoristas, é importante respeitar o Código Nacional de Trânsito e parar o carro antes de atravessar, independente se houver ou não sinalização.

O trem sempre tem prioridade e a parada completa pode necessitar de até um quilômetro para ser efetuada, por conta do peso das composições.