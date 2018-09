Suzano registra US$ 247,5 milhões em exportação de produtos

Suzano registrou, nos cinco primeiros meses de 2018, US$ 247,5 milhões em exportação de produtos. Estados Unidos, Ilhas Cayman, Argentina e Paraguai se mantêm entre os principais destinos da produção suzanense. Peru completa o quadro dos cinco países compradores neste ano. Em comparação ao mesmo período, o valor das vendas da cidade cresceu 5,8%, quando o município exportou US$ 237,4 milhões.

De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, papel e cartões lideram a lista de produtos exportados em Suzano. A cidade ainda vende ao exterior as máquinas niveladoras, raspo-transportadoras, pás mecânicas, escavadoras entre outras ferramentas de grande porte. Além de pastas químicas e objetos de vidro para serviços de mesa e cozinha.

O maior valor de exportação já registrado neste ano foi durante o mês de março, quando a cidade arrecadou US$ 53 milhões em vendas. Seguido por abril, com US$ 51,9 milhões; fevereiro, com US$ 49,1 milhões; janeiro, com US$ 47,9 milhões e maio, com US$ 45,4 milhões, até a última atualização do Ministério, datado da primeira semana de junho.

Em contrapartida, as importações ainda superam o registro de vendas com uma balança comercial negativa de US$ 51,2 milhões. Isso porque, neste ano, Suzano já comprou da produção exterior o equivalente a US$ 298,8 milhões. Sendo também o mês de março o período de maiores gastos, com US$ 59,3 milhões.

Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e China são os países que mais ofertam produtos a Suzano, entre eles os medicamentos, rolamentos, corantes sintéticos e óleo de petróleo.