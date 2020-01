Suzano rejeita proposta de passagem de R$ 5,18 e valor é mantido em R$ 4,40

A Prefeitura de Suzano rejeitou um pedido de reajuste da empresa responsável pelo transporte público municipal sugerindo nova tarifa de R$ 5,18. O valor ficou mantido em R$ 4,40.

O pedido foi enviado à Prefeitura no dia 4 de dezembro do ano passado e protocolado no dia 06/12/19, para o valor de R$ 5,18. O reajuste foi negado.

O último reajuste ocorreu em janeiro do ano passado.

Um decreto oficializou novo valor da tarifa do transporte público na cidade passando de R$ 4,10 para R$ 4,40. Na ocasião, o reajuste foi baseado na inflação de 7,2581% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.

Uma das alegações para pedido de aumento da tarifa são o reajuste de salário de funcionários (cobrador e motorista) em obediência aos sindicatos das categorias; do preço dos insumos, como óleo, pneus e demais peças dos veículos; do valor do combustível; e de outros itens que fazem parte da estrutura.

SÃO PAULO

Em São Paulo, o valor da passagem dos ônibus municipais, do Metrô e dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) subiu de R$ 4,30 para R$ 4,40 na virada do dia 31 para 1º de janeiro de 2020. O valor havia sido anunciado no dia 19 por técnicos da São Paulo Transporte (SPTrans) e confirmado pelas gestões do prefeito Bruno Covas (PSDB) e do governador João Doria (PSDB) no último dia 20.