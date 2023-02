Suzano remove 10 toneladas de resíduos de bueiros por dia

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, tem promovido a limpeza de 40 bueiros diariamente, em 2023, para garantir a retirada de 10 toneladas de resíduos a cada 24 horas. O objetivo é eliminar detritos que tenham potencial para causar entupimento do sistema de drenagem das águas nos dias de chuva, além de acompanhar e monitorar as áreas mais suscetíveis a alagamentos.

Mais de 20 servidores da pasta estão aptos a atuar na remoção, com quatro veículos especializados nesse tipo de limpeza e reservados para essa finalidade. Na rotina normal, são mobilizadas duas equipes efetivas, compostas por dez bueristas (cinco em cada), dois coordenadores (um por equipe) e dois supervisores (um por equipe). Mas nos casos de maior demanda de serviço, outros sete colaboradores (cinco bueristas, um coordenador e um supervisor) são convocados para contribuir com os trabalhos.

Para realizar a limpeza, as equipes contam com o suporte de dois caminhões basculantes, para a coleta dos resíduos, um caminhão hidrovácuo, para desentupimento e desobstrução de tubulações e galerias de esgoto, e um veículo de transporte para funcionários.

Caso seja necessário, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos ainda utiliza uma retroescavadeira e dois caminhões roll on, que são destinados geralmente para o recolhimento de materiais dos chamados “pontos viciados”, que recebem recorrentemente descarte irregular de resíduos. Nesses locais, outros sete agentes da prefeitura trabalham diariamente para a limpeza.

São seis capinadores, um coordenador e um supervisor atuando de forma efetiva e permanente, mas em casos de maior demanda uma equipe extra é convocada e outros oito colaboradores se colocam à disposição para contribuir com a remoção dos detritos. Esse trabalho, além de manter a limpeza urbana, também tem o objetivo de evitar a obstrução das vias e caixas de drenagem nos momentos de chuvas fortes.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, afirma que a administração municipal está atenta a todas as regiões de Suzano, especialmente nessa época de chuvas, para garantir as intervenções necessárias e preservar a segurança e o bem-estar das pessoas.

“Todos os bairros do município estão inseridos dentro de um cronograma de trabalho, com intensificação adicional de mão de obra e equipamentos em épocas de chuva, para atendimento emergencial e pontual em locais mais suscetíveis a inundações e enchentes”, frisou o chefe da pasta.

As solicitações relacionadas à limpeza de bueiros e informações sobre o descarte irregular nos pontos viciados devem ser direcionadas à Ouvidoria Municipal, pelo número 0800-774-2007. Assim que acolhidas, as demandas entram na programação da Secretaria de Manutenção e Serviços e Urbanos e as denúncias serão averiguadas pelo Departamento de Fiscalização de Posturas.

Os munícipes que forem flagrados deixando resíduos em locais proibidos estão sujeitos a penalidades. O Código de Posturas de Suzano (lei municipal complementar nº 14/1993) prevê que a pessoa que for flagrada descartando resíduos em locais impróprios está sujeita a pagar multa no valor de 200 Unidades Fiscais (UFs), correspondente hoje a R$ 871,72. No caso de ocorrer em área particular, o proprietário também é notificado.