Suzano renova alvará de 147 permissionários do transporte complementar

Mais 40 veículos do transporte público complementar de Suzano já receberam o selo holográfico que atesta que passaram pela vistoria da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que atendem aos critérios exigidos e que estão aptos para a prestação do serviço na cidade. A iniciativa faz parte do processo de entrega dos alvarás aos permissionários, que começou a ser realizado na última quarta-feira (28). Ao todo, 147 profissionais terão suas autorizações renovadas, com validade de um ano.

Os trabalhos são realizados na sede da pasta (rua Dr. José Correia Gonçalves, 152 – Centro) no período da manhã (das 8 às 12 horas). O selo holográfico é aplicado na parte superior do para-brisa dianteiro, comprovando a regularidade. Permissionários que não o tiverem e também não apresentarem o alvará, caso seja solicitado durante uma fiscalização, poderão receber multas e/ou ter o veículo recolhido. O prazo para o recebimento se encerra no dia 3 de setembro (terça-feira).

Segundo o secretário Claudinei Valdemar Galo, esta é a décima renovação de autorizações prevista no contrato entre a administração municipal e a categoria. “No início de 2020, poderá ser renovado o contrato de permissão do transporte complementar, com duração de mais dez anos. É um processo que está sendo estudado pelo governo, que visa manter ou mesmo melhorar a qualidade do serviço prestado à nossa população”, afirmou o chefe da pasta.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, tanto na sede quanto pelo telefone (11) 4746-1166. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.