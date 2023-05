Suzano renova por mais dez anos contrato de concessão com a Radial

Com o adiantamento do contrato, a concessionária se comprometeu com as seguintes obrigações, mantidas as demais já estabelecidas no contrato nº 032/2013, celebrado em 13/05/2013, oriundo da concorrência nº 09/2012.

Adequação, manutenção e operação do Terminal de Palmeiras (Terminal Sul), após a finalização e entrega do mesmo, além do Terminal Norte (Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria), durante o período da concessão; Fornecimento e implantação de 50 abrigos padrão de pontos de parada em locais a serem indicados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e Manutenção dos abrigos fornecidos e pontos de conexão.

Além disso, as condições para a renovação são a prestação de serviço adequado, satisfazendo os critérios de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, de acordo com a lei complementar municipal n° 146/2004.

O contrato de concessão continua não tendo custo a tesouraria municipal. A remuneração anual da empresa é proveniente da tarifa pública de transporte. Segundo a Prefeitura, o aumento da passagem não é anual.

“O reajuste, quando autorizado, leva em conta o aumento no preço do combustível, a inflação, o reajuste do salário dos empregados e etc”.

A Radial Transporte também se comprometeu a renovar, totalmente, a frota de ônibus, observada a idade limite para a operação atendendo a legislação vigente (lei complementar municipal nº 146/04 e decreto municipal nº 7.254/04).

A Prefeitura afirmou que a empresa pretende trazer mais ônibus elétricos para cidade, sendo que “o primeiro implantado definitivamente em 2023 e o outro em data a ser determinada”.

Até o fechamento da reportagem a Empresa Radial não havia respondido ao questionamento sobre a concessão por mais dez anos.

