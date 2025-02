Suzano retoma debate sobre Plano de Segurança Alimentar

Representantes da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), colegiado formado por integrantes da administração municipal, realizaram na última terça-feira (04/02) uma reunião para tratar sobre a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar de Suzano. O encontro ocorreu no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), na região central da cidade.

O objetivo foi tratar sobre a retomada da construção do documento, que foi iniciado no ano passado e deve ser entregue em até 12 meses após o ponto de partida de seu desenvolvimento. As pastas e diretorias presentes puderam citar algumas contribuições e organizar a fase final da elaboração, que contará ainda com a realização de uma audiência pública nas próximas semanas para acolher sugestões da população, bem como a apresentação ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea).

O documento deverá estar em sintonia com o Plano Plurianual do município, que será executado no período compreendido entre os anos de 2026 e 2029. O encontro contou com as presenças dos secretários municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; de Saúde, Diego Ferreira; e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, bem como representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Fundo Social de Solidariedade.

Participam deste processo os atores que têm atuação direta na promoção de segurança alimentar. Eles integram as pastas e órgãos presentes na reunião. O Governo do Estado de São Paulo também está inserido nas pautas relacionadas ao tema.

Para Garippo, a elaboração do plano será um passo importante para garantir a segurança alimentar em todo o município. “Os agentes estão mobilizados e propondo políticas públicas que tornem possível que todos os suzanenses, sem exceção, tenham a garantia à segurança alimentar. O grupo tem ótimas ideias e estamos nos alinhando para que esse plano seja implantado com êxito em nossa cidade”, declarou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.

Por sua vez, o chefe da pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego destacou os efeitos positivos que o plano trará para o município. “Todo esse trabalho será benéfico para a população. Nossa Agricultura faz parte de forma intensa deste trabalho e temos muitas ideias boas que vão agregar ao plano”, declarou.

“Alimentação é saúde e ela precisa ser garantida para todos. É uma obrigação nossa como agentes do Poder Público. Estamos atuando intensamente para garantir que o plano atue em nossa cidade e contamos com o apoio da população neste processo”, afirmou o secretário de Saúde, Diego Ferreira.

Também participaram da reunião a diretora do Saspe, Beatriz Leite; o diretor da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Araújo; o especialista em Desenvolvimento Social da pasta, Rafael Ramalhoso; a diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe; o diretor de Agricultura, Minoru Harada; o engenheiro agrônomo da Agricultura, Deived da Costa Lopes; e a diretora da Secretaria de Educação, Maria de Lourdes.