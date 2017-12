Suzano retoma licitação para compra de armas para a guarda

Suzano retomou a licitação pública, por meio de pregão presencial, para compra de 18 pistolas 380 para armar a Guarda Civil Municipal (GCM). Em novembro, o certame havia sido suspenso.

De acordo com a administração, antes da entrega, haverá a elaboração dos documentos solicitando a autorização do uso das armas para o Exército Brasileiro e a Polícia Federal, mediante vistoria e aprovação.

“Com a GCM armada, os agentes estarão mais seguros para desenvolver suas atribuições”, informou a Prefeitura.

Atualmente, existem 42 GCMs aptos a utilizar o armamento. A Secretaria de Segurança Cidadã também trabalha na tramitação da doação de aproximadamente 20 revólveres em boas condições de uso da GCM de Campinas. São armas que estão ociosas, pois a corporação daquela cidade trocou o armamento.

Em outubro deste ano, a Secretaria de Segurança Cidadã havia informado que a expectativa era de 93 armas com mais seis motos.

O projeto de armamento, implantado pela atual gestão, contava com três propostas fixadas. Uma delas é a doação da GCM de Campinas que está em um projeto para nos entregar revolveres.

Há também uma emenda parlamentar do ano passado do vereador e presidente da Câmara de Suzano, José Izaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel, de R$ 80 mil, o qual foi decidido junto com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) para a compra das pistolas.

Suzano também chegou a entrar em contato também com a Delegacia Geral, onde lá foi discutida a possibilidade de doação de armas da Polícia Civil para a Prefeitura.

A aquisição de armamentos para a GCM de Suzano é abordado há alguns anos, mas no ano passado os agentes passaram por capacitação da Polícia Federal (PF).

Novembro

Em novembro, a licitação havia sido suspensa. Na época, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), afirmou que o tipo de pistola especificada no documento é para treinamento. Contudo, uma empresa teria se sentido afetada com a descrição de um dos parágrafos.

"Tem várias empresas. Queremos uma arma específica, para o treinamento que a gente acredita ser da devida necessidade. Aí outras empresas do mercado entram com impugnação. Acham que podem participar do edital", explicou na ocasião.

O prefeito enfatizou que o edital não foi cancelado e que guarda será armada ainda neste ano. "A empresa entrou com impugnação por conta de um trecho. A empresa acha que aquele parágrafo tira a empresa X do certame. Não fazemos um edital visando uma empresa ou outra, a gente faz edital visando o que a nossa guarda precisa. Assim que liberar (a suspensão do edital), a gente vai comprar. A guarda de Suzano vai ser armada", disse o prefeito na época.