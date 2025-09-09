Suzano retoma mutirão de castração com 140 animais atendidos

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou no último sábado (06/09) a primeira edição do mutirão de castração de cães e gatos programado para este mês de setembro. Ao todo, foram realizados 140 procedimentos, sendo 97 em cães e 43 em gatos, além da microchipagem dos animais.

A ação ocorreu na Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, região norte da cidade, e marcou o retorno da iniciativa, que é parte das políticas públicas de bem-estar animal do município.

Com os números alcançados nesta primeira edição de setembro, a cidade atingiu a marca de 10.316 procedimentos realizados desde 2018 - um número expressivo, já que além do impacto direto na saúde dos pets, a castração é vista pela administração municipal como uma medida essencial para o controle populacional de cães e gatos, ajudando a evitar o abandono e prevenindo doenças. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, só no ano passado, 1.736 pets passaram pela castração e microchipagem.

Para este primeiro mutirão, 230 tutores foram convocados, comunicados e orientados, mas 90 não compareceram. O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, fez um apelo para quem realizar a inscrição prévia ir ao local indicado para a castração, já que cada falta representa uma oportunidade perdida para outro pet que poderia ter sido beneficiado. “Ficamos satisfeitos por termos conseguido castrar e microchipar 140 animais, mas poderíamos ter chegado a um número ainda maior se não houvesse tantas faltas. Cada tutor convocado precisa entender que sua ausência impede outro cão ou gato de receber esse cuidado essencial. A castração é um ato de amor e de responsabilidade, tanto para com o pet quanto para com a cidade”, afirmou.

Chiang ainda reforçou que o sucesso do programa depende da colaboração de todos. “O mutirão só funciona bem se todos colaborarem. A prefeitura oferece de forma gratuita um serviço de qualidade, com toda a estrutura necessária, mas é preciso que os tutores confirmem a presença e realmente compareçam. Se houver algum imprevisto, é fundamental avisar com antecedência, para que possamos remanejar a vaga”, alertou o secretário.

O prefeito Pedro Ishi destacou que a descentralização dos mutirões, contemplando diferentes regiões da cidade, é uma forma de ampliar o acesso da população ao serviço. “Essas ações demonstram o compromisso da prefeitura em cuidar dos animais e, ao mesmo tempo, em dar suporte às famílias que têm cães e gatos em casa. O controle populacional é fundamental para combater o abandono e garantir uma convivência mais saudável entre a população e seus pets”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

Serviço

A próxima etapa do mutirão será neste sábado (13/09), contemplando a região central do município. O sistema de atendimento será o mesmo: a clínica contratada faz a convocação via WhatsApp, em horários escalonados, para organizar os atendimentos e evitar aglomerações. Uma terceira ação será realizada no final do mês, na região sul da cidade.

As inscrições continuam abertas e podem ser realizadas apenas por moradores de Suzano por meio do link bit.ly/Castracao-Suzano ou presencialmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, localizada no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, centro. Para se inscrever, é necessário preencher os dados pessoais e anexar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Os inscritos são convocados conforme a programação.