Suzano se destaca com ações descentralizadas voltadas ao bem-estar animal

Suzano mantém uma atuação permanente voltada à proteção e ao bem-estar animal, estruturada em ações contínuas de castração gratuita com microchipagem e Registro Geral Animal (RGA), adoção responsável, fiscalização de denúncias de maus-tratos, campanhas educativas e investimentos em infraestrutura veterinária. Coordenadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as iniciativas vêm sendo executadas de forma sistemática desde 2018. No período, já foram realizados 11.258 procedimentos de esterilização em cães e gatos no município.

Além da castração, todos os animais passam pelo procedimento de microchipagem, que consiste na implantação subcutânea de um dispositivo eletrônico capaz de armazenar informações como nome, raça, idade e dados do tutor. A medida fortalece o controle populacional, facilita a identificação e contribui para a responsabilização em casos de abandono e maus-tratos. O procedimento está vinculado ao RGA, instrumento que formaliza o cadastro do pet no sistema municipal.

As ações de castração ocorrem todos os meses, em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de descentralizar o atendimento e ampliar o acesso da população ao serviço gratuito.

Adoção responsável

O eixo da adoção responsável é desenvolvido por meio do projeto “Baby, me Leva!”, criado em 2021. A iniciativa promove encontros presenciais ao longo do mês, realizados em dois pontos estratégicos do município, além de manter atendimento contínuo por meio da plataforma digital oficial (http://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br). Desde sua criação, já foram registradas 2.333 adoções.

Mais do que encaminhar cães e gatos para novos lares, o projeto orienta a população sobre guarda responsável, vacinação, cuidados veterinários e compromisso permanente com o animal adotado. Parte dos pets disponibilizados para adoção é proveniente de resgates e de situações acompanhadas pela equipe técnica, integrando acolhimento e reinserção responsável.

Fiscalização

A apuração de denúncias também integra a rotina da Secretaria de Meio Ambiente. Entre 2022 e 2025, foram realizadas 2.364 vistorias, com a formalização de 105 boletins de ocorrência.

As equipes técnicas realizam visitas aos endereços indicados para promover orientação sobre alimentação adequada, oferta de água, abrigo e condições mínimas de bem-estar. Quando as irregularidades são passíveis de correção imediata, os responsáveis são acompanhados até a regularização. Nos casos em que há indícios de crime, a Guarda Civil Municipal (GCM) é acionada para garantir o resgate do animal e a responsabilização do agressor. Os animais resgatados e aptos são posteriormente encaminhados ao “Baby, me Leva!” para adoção responsável.

Estrutura

Como parte do fortalecimento da estrutura de atendimento à causa animal, Suzano investe na construção do Centro de Bem-Estar Animal, equipamento que ampliará a capacidade de atendimento veterinário público no município. O espaço contará com 346 metros quadrados de área construída e investimento total de R$ 1.288.608,11, sendo R$ 600 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, intermediada pelo vereador Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt, e o restante custeado com recursos municipais. O projeto foi iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O Centro de Bem-Estar Animal terá clínica veterinária, recepção, salas de atendimento e centro cirúrgico para procedimentos de baixa e média complexidade, além de gatil e abrigo com capacidade aproximada para cem animais. A estrutura permitirá ampliar a oferta de castrações, vacinações, cirurgias e atendimentos clínicos, fortalecendo a rede municipal de assistência e acolhimento.

Paralelamente, o município mantém o PlayPet, implantado em abril de 2019 no Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador). Com área total de 1,5 mil metros quadrados, o espaço funciona diariamente, das 8 às 17 horas, como ambiente público destinado à convivência segura entre tutores e cães.

Para acesso ao local, é emitida carteirinha específica. Para a primeira emissão, é necessário apresentar vacinação atualizada do animal, comprovante de residência no município, duas fotos 3x4 do pet e documento de identidade com foto do responsável. Para renovação, o procedimento é simplificado, sendo exigida apenas a comprovação da vacinação em dia e do endereço no município.

O PlayPet oferece diferentes opções de recreação e estímulo físico, com equipamentos como rampas, escadas, obstáculos e túnel confeccionado com pneus reciclados, iniciativa que alia lazer e sustentabilidade. O espaço também conta com piscina em formato de osso. Além da estrutura permanente, o local já recebeu ações especiais voltadas ao bem-estar animal, como a “Cãominhada” e o “PlayPet Day”.

Campanhas permanentes

Entre as iniciativas contínuas está a campanha de apadrinhamento “Histórias de Esperança”, criada para mobilizar a população a apoiar organizações não governamentais (ONGs) e protetores independentes que atuam na causa animal no município. A ação incentiva doações de insumos e promove a adoção responsável de animais acolhidos por essas entidades.

Em 2025, a campanha registrou 123 adoções e arrecadou mais de 200 itens, incluindo 23 sacos grandes de ração e kits compostos por medicamentos, coleiras, roupas e camas, beneficiando 11 ONGs e grupos independentes.

O município também mantém campanhas educativas com a mensagem “Animais não são complementares. Não abandone”. O abandono é crime previsto na lei federal nº 9.605/1998 (artigo 32), sujeito a multa e detenção. A população pode registrar denúncias pelo telefone 0800-774-2007, da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa). Placas de combate ao abandono também foram instaladas por meio de emenda impositiva no valor de R$ 20 mil, reforçando a divulgação da legislação e dos canais de denúncia.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o trabalho exige organização permanente e atuação direta nas ocorrências. “Temos uma rotina técnica estruturada. A castração ocorre todos os meses em regiões diferentes da cidade, todos os animais recebem microchip e registro no sistema municipal, e as denúncias são apuradas com vistoria presencial. Quando necessário, acionamos a GCM para garantir o resgate e a responsabilização. É um trabalho diário, que envolve equipe em campo, acompanhamento e resposta efetiva às demandas da população”, pontuou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que as ações no setor representam a continuidade de um trabalho estruturado no município. “A proteção animal em Suzano é resultado de um trabalho que vem sendo construído e aperfeiçoado ao longo dos anos. Estamos dando sequência a essa política com organização, planejamento e ampliação dos serviços, fortalecendo a castração descentralizada, a identificação por microchip e RGA, a fiscalização das denúncias e o investimento em novos equipamentos públicos. Nosso objetivo é manter essa atuação de forma contínua, garantindo estrutura e atendimento permanente à população”, finalizou o chefe do Executivo.