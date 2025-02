Suzano se destaca na ABCasa Fair com artesanato sustentável

Suzano participou nesta semana da ABCasa Fair, um dos maiores eventos de artigos para casa e decoração da América Latina, em uma iniciativa viabilizada pela parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a empresa Suzano S/A.

A feira, reconhecida por impulsionar negócios e conectar produtores a lojistas, distribuidores e demais profissionais do mercado de decoração e utilidades, reuniu expositores do setor, proporcionando uma vitrine privilegiada para artesãos, indústrias e pequenos produtores.

Nessa edição, realizada entre domingo e quarta-feira desta semana (9 e 12/02) no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo, a Suzano S/A levou cinco cidades para expor seus trabalhos, e o município foi um dos escolhidos para integrar essa seleção especial. A cidade conta com 60 artesãos envolvidos no “Projeto Sustentabilidade”, promovido pela empresa, que fomenta a produção artesanal e o desenvolvimento econômico local por meio de iniciativas sustentáveis. O coordenador de Relacionamento Social da Suzano S/A, Adriano Martins, destacou que a participação na ABCasa Fair é uma oportunidade essencial para promover o desenvolvimento local e oferecer uma vitrine estratégica para os projetos sociais apoiados pela empresa. “A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo. Valorizar o trabalho artesanal fortalece a cultura e as tradições locais, incentivando criatividade, diversidade e sustentabilidade. A participação na ABCasa Fair representa não apenas uma conquista para esses profissionais, mas também uma oportunidade real de negócios”, afirmou.

“A iniciativa tem um impacto enorme nas minhas vendas”, afirmou a artesã Luciana Ferreira.