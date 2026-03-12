Suzano se destaca no Troféu Brasil de Sumô com títulos e vagas para o sul-americano

Suzano foi um dos grandes destaques do 5º Troféu Brasil de Sumô, realizado no último final de semana (07 e 08/03), no bairro do Bom Retiro, na capital paulista. Atletas que treinam no município conquistaram títulos importantes e garantiram vagas para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Sumô 2026.

A equipe Nova Central, que realiza seus treinamentos em Suzano e reúne atletas da cidade, da região do Alto Tietê e da zona leste de São Paulo, teve excelente desempenho na competição nacional. Ao todo, seis integrantes do grupo foram convocados para disputar o sul-americano, que será realizado no mês de abril, em Buenos Aires, na Argentina.

Entre os convocados estão Luciana Watanabe, Sanusa Chagas, Sarah Gomes, Daniel Omena e Vinícius Almeida. Desses, Luciana, Daniel e Vinícius são moradores de Suzano e treinam regularmente na cidade, contribuindo para consolidar o município como um importante polo da modalidade na região.

Além de atleta, Luciana Watanabe também atua como professora no Bunkyo de Suzano, local onde a equipe Nova Central realiza seus treinamentos. As atividades ocorrem às quartas-feiras, das 19 às 21 horas, e aos sábados, das 11 às 13 horas, fortalecendo a formação de novos talentos e o desenvolvimento da modalidade.

Suzano também oferece oportunidades para quem deseja iniciar no sumô. A modalidade conta com treinos para iniciantes conduzidos pela sensei Samanta no Instituto Amar Holiness (rua Sônia de Melo Batista, 12 – Vila Monte Sion) e no projeto Filhos da Promessa (rua Yolanda Shigueka Sudô, 158 – Cidade Boa Vista).

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, o resultado reforça a importância do incentivo ao esporte no município. “É um enorme orgulho para Suzano ver nossos atletas conquistando resultados expressivos em uma competição nacional e levando o nome da cidade para competições internacionais. Isso demonstra a força do esporte suzanense e o potencial dos nossos talentos”, destacou.