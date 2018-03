Suzano se mobiliza para conseguir caminhão ‘especial’ dos Bombeiros

Uma estrutura de um caminhão zero quilômetro, que atualmente está parado no Corpo de Bombeiros de Suzano, pode ser transformado em um caminhão autobomba ou autotanque. A informação veio da vereadora Gerice Lione, que está em união com o deputado estadual André do Prado (PR) para buscar recursos financeiros que serão revertidos para a construção da viatura.

A vereadora explicou a importância de um caminhão dessa amplitude para a cidade e a região. "A cidade de Suzano tem um histórico de dois incêndios grandes, envolvendo duas empresas da cidade, por isso é de extrema importância para o município e para o Alto Tietê, a construção desse caminhão auto bomba. Isso irá oferecer mais segurança para a população e um artefato a mais para o Corpo de Bombeiros de Suzano". Ela garante que o deputado André do Prado se prontificou a buscar financiamentos. "A emenda já está certa. Ele se propôs para ajudar a formar esse caminhão. Esse chassi já está aqui em Suzano desde 2012 e já foi encaminhado para Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes, porém, as cidades não tiveram interesse em ficar com a estrutura", acrescenta Gerice.

De acordo com a vereadora, o último orçamento para a construção do automóvel apontou o valor de R$ 300 mil.

O deputado André do Prado explicou que está buscando alternativas de receita em outras áreas para suprir essa demanda inicial. "Já conversei com o prefeito sobre essa situação. Pedi para ele buscasse o investimento a nível municipal, enquanto eu vou buscar outras alternativas dentro do governo", esclarece. O parlamentar ainda ressaltou que nenhum prazo foi pautado e que já está dando andamento na medida.

A proposta de construção do automóvel foi levada ao gabinete do prefeito e aceita por Rodrigo Ashiuchi (PR). A administração municipal informou que tem total interesse em apoiar a reivindicação. "Afinal, quanto mais efetivo o serviço, melhor para a segurança da população suzanense. É preciso avaliar quais as necessidades do grupamento para saber se a administração municipal pode auxiliar em algum sentido", informa o prefeito.

O 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes informou por meio de nota que está no aguardo de uma confirmação para efetivar o projeto. "O chassi encontra-se no Posto de Bombeiros de Suzano e há necessidade de processo licitatório para a montagem da estrutura de tanque e demais equipamentos de combate a incêndio. Em reuniões, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, concordou com montagem do veículo, de maneira que o comando do 17º Grupamento de Bombeiros está no aguardo das tratativas finais por parte da Prefeitura para efetivar o projeto", esclarece.