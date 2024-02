Suzano se prepara para a volta às aulas na próxima terça-feira

A Prefeitura de Suzano está finalizando os preparativos para o ano letivo de 2024 em toda a rede municipal de ensino visando o início das aulas, que serão retomadas na próxima terça-feira (06/02) para aproximadamente 28 mil alunos das 74 unidades municipais e 28 conveniadas. Na última semana, a Secretaria de Educação suzanense iniciou os trabalhos de recepção, orientação e formação dos diretores, coordenadores pedagógicos e professores ingressantes na rede. A atividade ocorreu no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro.

Além das apresentações, núcleos pedagógicos da educação infantil e ensino fundamental estão orientando a gestão para o planejamento. Os encontros iniciaram na segunda e terça-feira (22 e 23/01) da última semana, quando a pasta realizou reuniões de trabalho com os profissionais que vão atuar no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na sequência, na quarta e quinta-feira (24 e 25/01), os professores ingressantes receberam orientações sobre os setores de Supervisão; Programas, Projetos e Inovação; Suporte aos Sistemas de Gestão Educacional (Diário On-line) e do Departamento de Pessoal. A ideia foi de informar sobre todo o planejamento que será realizado. “Propusemos nosso plano para um ano bastante produtivo com os estudantes. Houve uma troca de ideias para tornar o ensino mais dinâmico. Foi muito positivo e estamos prontos para receber nossos alunos”, destacou o secretário de Educação, Leandro Bassini.

Os professores retornaram às unidades escolares para realizarem o planejamento com toda a equipe escolar nesta quinta e sexta-feira (01 e 02/02). Neste mesmo período, a equipe de profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE), incluindo os professores e Agentes de Apoio à Inclusão (AAIs), estará em formação com diversas atividades, entre elas oficinas realizadas com os parceiros. Já na segunda-feira (05/02) haverá a reunião de acolhimento às famílias dos estudantes, com o início das aulas previsto para o dia seguinte.

Além da parte de planejamento, algumas unidades escolares passaram por serviços de manutenção. A ideia foi promover um ambiente ainda mais acolhedor e divertido, tanto para os estudantes que já estavam na rede, quanto para os que estão entrando neste ano. Entre os trabalhos realizados estão pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria, remanejamento de mobiliário e outros serviços. “Os prédios estão sendo preparados, organizados e pensados pela equipe escolar, para o melhor acolhimento aos estudantes”, afirmou o secretário.

A volta às aulas contempla crianças da educação infantil (creche e pré-escola) e dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), assim como os estudantes da EJA. “Nossas equipes da Educação e das unidades escolares trabalharam muito ao longo deste mês de janeiro, pois é um período em que todo o planejamento pode ser feito com mais tranquilidade sem prejudicar o andamento das aulas”, finalizou Bassini.