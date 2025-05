Suzano se une para reforçar luta antimanicomial em praça central

A Secretaria Municipal de Saúde organizou nesta quinta-feira (15/05) um “Sarau de Saúde Mental”, na Praça Cidade das Flores, no centro, para reforçar a luta antimanicomial, por conta do mês de conscientização em torno dessa causa e do dia nacional voltado ao tema, celebrado no próximo domingo (18/05). A ação contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, da coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Carolina Jacob, e da diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe.

O evento ainda foi prestigiado por profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da prefeitura, do Consultório na Rua, e da Atenção Básica, que se juntaram aos munícipes que são atendidos pela rede municipal e seus familiares. Aproximadamente 150 pessoas estiveram no local.

A estrutura montada no espaço chamou a atenção dos cidadãos que passavam pelo local para a apresentação dos trabalhos manuais que estavam sendo expostos, todos produzidos por usuários da Raps, que é responsável pelos Caps e pelo Consultório na Rua. O objetivo foi mostrar aos participantes os talentos dessas pessoas e a forma pela qual elas manifestam suas visões de mundo, seus desejos e suas angústias. Entre os trabalhos, puderam ser apreciados itens de bijuteria, quadros e mudas. Ao redor, foram espalhadas mensagens de amor e esperança.

A proposta do encontro, que teve como mote deste ano o lema “O diagnóstico não me define”, buscou ir além da discussão em torno do fechamento dos manicômios, mas também chamar atenção para a medicalização inadequada que pode restringir a liberdade e comprometer a qualidade de vida das pessoas que sofrem de transtornos mentais. Os envolvidos nessa causa defendem um tratamento humanizado, que mantenha os pacientes sob convívio familiar e cercados de apoio emocional.