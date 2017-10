Suzano sedia audiência pública do PDUI nesta segunda-feira

Suzano vai sediar nesta segunda-feira (30), a partir das 18 horas, no Auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, mais uma audiência pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP). No encontro, os participantes terão a oportunidade de conhecer o projeto e fazer suas sugestões. O evento é aberto ao público e contará com a apresentação do projeto por um representante da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa).

O objetivo do PDUI é traçar as diretrizes que vão orientar o desenvolvimento urbano e regional, por meio do compartilhamento de responsabilidades, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum. Na oportunidade, o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, coordenará os trabalhos.

A audiência contará também com a participação de representantes de entidades de classe para que possam opinar, questionar e sugerir alterações no PDUI, a fim de que seja possível projetar metas a médio e longo prazos para o desenvolvimento econômico e social da cidade e da região. As sugestões para aperfeiçoamento ao Caderno Preliminar de Propostas e as contribuições apresentadas nas audiências poderão ser incorporadas, como complemento, ao projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) no início de 2018.

Com isso, o PDUI será um instrumento legal de planejamento estratégico, que estabelecerá diretrizes, projetos e ações para os municípios que integram a Região Metropolitana de São Paulo, objetivando orientar o desenvolvimento regional, reduzir as desigualdades sociais e melhorar as condições de vida da população.

“Será mais um encontro produtivo que irá enriquecer os debates na elaboração deste projeto fundamental para o crescimento do Estado como um todo. Essa audiência em Suzano tem como objetivo ampliar o conhecimento público e propiciar à sociedade civil discussão sobre a elaboração do plano. Vai ser um momento único para obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas e propostas concernentes ao Caderno Preliminar de Propostas. Lembrando também que o encontro é de livre acesso a qualquer pessoa”, comenta o secretário de Planejamento Urbano e Habitação.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, que abrigará a audiência pública, fica na rua Benjamin Constant, 682, no centro de Suzano.